up

31.12.2016 суббота

EUR 63.8111

USD 60.6569

В Тюмени -3..-5 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области Владимира Якушева

09:00 31 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
mkrf.ru

Совсем немного времени остается до наступления Нового года. Это самый любимый, самый добрый и самый волшебный праздник. Он проводит невидимую грань между настоящим и будущим. В эти минуты все мы подводим главные итоги года, вспоминаем самые важные события. В эти мгновения мы с волнением ждем добрых перемен.

Сказал губернатор Тюменской области, поздравляя жителей региона с Новым годом.

Он напомнил, что для Тюменской области 2016-ый был наполнен значимыми событиями, яркими победами, достойными поступками. "Испытывая на прочность, он сделал нас более сильными и сплоченными. Этот год научил по максимуму использовать имеющиеся возможности. Успешно преодолевать трудности и, несмотря ни на что, двигаться вперед - к намеченным целям", - подчеркнул глава области.

Владимир Якушев отметил, что в новый год мы вступаем с большими надеждами. Мы не просто мечтаем о лучшем, а уверены в собственных силах, готовы и дальше трудиться на благо родной земли.  

"Дорогие друзья! Пусть в наступающем году воплотятся в жизнь ваши самые смелые планы и проекты! Пусть исполнятся самые заветные желания! Пусть мир и добро придут в каждый дом, в каждую семью! Счастья и любви вам, земляки! Здоровья и благополучия! С новым 2017-м годом!", - говорится в поздравлении.

Теги: итоги года , Владимир Якушев , поздравление , Новый год
Ранее в сюжете
30.12.2016, 15:04 Каким стал 2016 год для Тюменской области
30.12.2016, 12:45 Итоги года: сборная Тюменской области впервые выиграла Всероссийские летние сельские игры
30.12.2016, 11:07 В Исетском районе строят дороги, детский сад и новый завод
30.12.2016, 09:42 Игорь Холманских поздравил жителей УФО с Новым годом
30.12.2016, 08:27 Жанна Злобина: чтобы заметить изменения, нужно чаще ходить пешком
29.12.2016, 16:21 Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году
29.12.2016, 12:29 Значок ГТО в Тюменской области снова становится популярным

Последние новости

10:58 Тюменский визажист советует научиться распылять бронзатор
10:26 Тюменских детей из группы риска воспитывают по авторским программам
10:16 Ишимцы весело встречают Новый год
10:00 Шахматист Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу
09:37 Заводоуковск представляет новогоднюю программу
09:21 Дружелюбный щенок ищет дом
09:16 Тюменские врачи-гематологи принимают больше тысячи пациентов в месяц
09:00 Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области Владимира Якушева
08:32 Вадим Шумков: тюменская экономика продолжит расти
19:58 Тюменские музеи приглашают молодежь на увлекательные квесты
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2016
﻿

Губернатор

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области Владимира Якушева

Зону экономического развития создадут в индустриальном парке "Богандинский"

Владимир Якушев: в Тюменской области готовятся к реализации несколько проектов по переработке мусора

Политика

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

"Единая Россия" и "Защита Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве

Владимир Путин подписал законопроект о детском отдыхе

Экономика

Вадим Шумков: тюменская экономика продолжит расти

Ханты-Мансийский банк разместит на своих счетах средства Югорского рыбоводного завода

В Исетском районе строят дороги, детский сад и новый завод

Общество

Тюменский визажист советует научиться распылять бронзатор

Тюменских детей из группы риска воспитывают по авторским программам

Ишимцы весело встречают Новый год

Спорт

Шахматист Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу

Итоги года: сборная Тюменской области впервые выиграла Всероссийские летние сельские игры

Северяне в праздники окажутся на лыжне

Происшествия

В Тюменском районе столкнулись "Тойота" и автобус, погиб водитель легкового автомобиля

Тюменца накажут за экстремизм в соцсети

В Исетском районе задержали мужчину с двумя тушами косули
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2016 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+