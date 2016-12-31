Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области Владимира Якушева

mkrf.ru

Совсем немного времени остается до наступления Нового года. Это самый любимый, самый добрый и самый волшебный праздник. Он проводит невидимую грань между настоящим и будущим. В эти минуты все мы подводим главные итоги года, вспоминаем самые важные события. В эти мгновения мы с волнением ждем добрых перемен.

Сказал губернатор Тюменской области, поздравляя жителей региона с Новым годом.

Он напомнил, что для Тюменской области 2016-ый был наполнен значимыми событиями, яркими победами, достойными поступками. "Испытывая на прочность, он сделал нас более сильными и сплоченными. Этот год научил по максимуму использовать имеющиеся возможности. Успешно преодолевать трудности и, несмотря ни на что, двигаться вперед - к намеченным целям", - подчеркнул глава области.

Владимир Якушев отметил, что в новый год мы вступаем с большими надеждами. Мы не просто мечтаем о лучшем, а уверены в собственных силах, готовы и дальше трудиться на благо родной земли.

"Дорогие друзья! Пусть в наступающем году воплотятся в жизнь ваши самые смелые планы и проекты! Пусть исполнятся самые заветные желания! Пусть мир и добро придут в каждый дом, в каждую семью! Счастья и любви вам, земляки! Здоровья и благополучия! С новым 2017-м годом!", - говорится в поздравлении.