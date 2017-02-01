Владимир Якушев: вопрос обеспечения Тобольска чистой водой - один из приоритетных

admtyumen.ru

Итоги 2016 года и перспективы развития Тобольска в текущем году обсудили на рабочем совещании, которое провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев в рамках рабочей поездки в муниципалитет.

В числе первоочередных вопросов - модернизация жилищно-коммунальной сферы. Серьезные преобразования запланированы в реконструкции двух водозаборов: Соколовского и Сумкинского.

Заместитель главы города Николай Руппель отметил, что концессионные соглашения уже заключены, понятны и определены источники финансирования. Владимир Якушев поинтересовался сроками выполнения работ, когда строители выходят на площадки. Николай Руппель проинформировал, что работы на Соколовском водозаборе начнутся в середине марта, на Сумкинском - в середине февраля. Для последнего объекта уже частично закуплено оборудование, его реконструкцию планируют завершить до конца текущего года.

"Вопрос обеспечения города чистой водой - один из приоритетных. Важно в реализации этих проектов в формате государственно-частного партнерства уделить внимание и взять под особый контроль технические вопросы, ценообразование строительных работ и закупки оборудования", - поручил губернатор.