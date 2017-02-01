Владимир Якушев: при капремонте дома необходима постоянная связь с жителями

В 143 жилых многоквартирных домах Тобольска начнется капитальный ремонт в 2017 году. В прошлом году отремонтировано 20 домов - меняли инженерные сети, кровлю, лифты.

На рабочем совещании, на котором обсуждались планы развития Тобольска, губернатор Тюменской области Владимир Якушев поинтересовался, как выстроены коммуникации с жителями по выполнению программы.

Глава региона еще раз напомнил о том, что при ее реализации необходима постоянная обратная связь с жильцами. И в начале работ, и по их завершении должны проходить встречи, на которых собственники согласовывали бы этапы проведения капремонтов, контролировали ход работ и принимали их в конце.

Подобная схема взаимодействия успешно зарекомендовала себя при реализации программы ремонта дворовых территорий в 2016 году, когда в Тобольске привели в порядок 18 дворов. В 2017 году на эти цели выделено 36 млн рублей, в программу планируется включить более 20 придомовых территорий, проектно-сметная документация уже готова.