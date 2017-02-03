Тобольск - новое лицо региона

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Губернатор Тюменской области Владимир Якушев на этой неделе три дня провел в Тобольске и Тобольском районе. Вместе со своими профильными заместителями он провел совещания на самые разные темы. И если тем, кто вовлечен в процесс, понятно, почему духовной столице Сибири вновь уделяется повышенное внимание, то многие жители региона так и не уловили тенденцию формирования в области новой крупнейшей экономической площадки России. О том, почему ей станет Тобольск - в материале ИА "Тюменская линия".

Главное экономическое событие, изменившее всю жизнь Тобольска, случилось в конце 2014 года, когда крупнейшая в России компания ПАО "СИБУР Холдинг" прописалась в городе. С тех пор в город приехали более 11 тыс. человек только для работы на "Тобольск Нефтехиме" и "Тобольск Полимере". Дальнейшее развитие бизнеса СИБУРа, а также производств, которые используют продукцию нефтехимического гиганта, двигает городскую среду к развитию очень быстрыми темпами.

Тобольску крайне необходимы детские сады, школы, торговые и досуговые центры, гостиницы, кафе и рестораны. Для обслуживания такого количества людей (многие сотрудники приехали с семьями), требуется хорошее качество здравоохранения и образования.

У СИБУРа есть иностранные и российские бизнес-партнеры, которые готовы ехать в Тобольск не только для переговоров, но и чтобы посмотреть достопримечательности этого красивейшего сибирского города. Для туристов необходимо, чтобы многочисленные памятники архитектуры были в надлежащем состоянии. Все это вкупе даст тот экономический эффект, который позволит Тобольску из дотационного муниципалитета стать самодостаточным, укрепит позиции как духовной столицы Сибири и позволит стать туристической Меккой.

На все эти решения нужны деньги. Сейчас городу помогает региональный бюджет. Так, например, в рамках областной программы "Сохранение и использование объектов культурного наследия до 2020 года" идет реставрация и ремонт Иоанно-Введенского монастыря, храма Захария и Елизаветы, Дома генерал-губернатора Тобольска, здания духовного училища (строение 1885 года), расположенного напротив Красной площади Тобольского кремля. Как уже сообщало информационное агентство "Тюменская линия", после завершения реставрационных работ на этих памятниках специальная комиссия выберет следующие объекты для реставрации.

Другой пример помощи области Тобольску – принятое в ходе осмотра городских объектов решение о строительстве в городе детского сада в 15 микрорайоне. То, что там будет школа, было решено еще до поездки губернатора. А вот то, что нужен детский сад, стало ясно на месте. Профильные подразделения правительства готовят необходимые документы. Добавим, что оба объекта будут профинансированы из бюджета Тюменской области – пока без привлечения средств застройщика 15 микрорайона.

С помощью правительства Тюменской области Тобольск стал первым городом, где заключено концессионное соглашение в коммунальной сфере. Речь идет о модернизации Соколовского и Сумкинского водозаборов. Они берут воду для горожан из открытого источника – реки Иртыш. Она является трансграничным объектом, а значит, Россия не может контролировать промышленные сбросы в эту реку, которые происходят на территории Казахстана. Кроме того, качество воды в открытых источниках нестабильно. Зависит от времени года и степени обмеления водоема.

Соколовский и Сумкинский водозаборы после модернизации должны полностью перейти на подземные источники воды, что застрахует тоболяков от неожиданностей из крана. Добавим, что концессионное соглашение заключено между тремя сторонами: "Фондом содействия реформированию ЖКХ" (федеральные деньги), правительством Тюменской области и частным инвестором.

В некотором смысле концессионное соглашение по модернизации водозаборов пилотное. Если за полгода все пройдет хорошо, то в середине лета подобное концессионное соглашение будет заключено в Тюмени. И через пару лет столица области тоже полностью перейдет на подземные источники водоснабжения.

С точки зрения развития малого и среднего бизнеса, который должен стать основой формирования рынка услуг и появления новых рабочих мест в Тобольске, правительством региона предусмотрены условия государственной поддержки инвесторов. Стоит отметить, что пока экономические условия в стране в целом не очень благоприятны. Однако здесь регион работает вместе с гигантом нефтехимии. Так, например, для обслуживания бытовых потребностей двух крупных производств тюменский бизнесмен открыл в Тобольске прачечную. Активно в тобольской промзоне развиваются предприятия по изготовлению упаковки для полимеров. По данным агентства, как минимум четыре бизнесмена ведут переговоры, чтобы занять эту нишу.

Тобольск и Тобольский район находятся в той ситуации, когда власть помогает совершить муниципалитетам экономический прорыв. Именно поэтому такое пристальное внимание вновь приковано к духовной столице Сибири.

Лариса Рычкова