Иоанно-Введенский женский монастырь преобразится к концу 2017 года

tobolsk-eparhia.ru

Ход ремонтных и реставрационных работ в Иоанно-Введенском женском монастыре осмотрел губернатор региона Владимир Якушев в рамках рабочей поездки в Тобольск.

Как рассказал прораб ООО "Жилищное строительство" Сергей Круг, реставрационные работы идут в сестринском корпусе. Здесь обновят пол, потолки, стены, крышу, печное отопление заменят на газовое, а вместо забора из профнастила вокруг монастыря появится кованный. Также рабочие забетонируют фундамент с помощью прогревательного аппарата и специального раствора, поэтому качество его из-за погодных условий во время работ не пострадает.

Летом начнутся работы по благоустройству. Во дворе появится брусчатка, тротуары, дорожки, В целом территорию выровняют - где-то грунт подрежут, где-то добавят. Всего здесь заняты 40 человек, до конца 2017 года они планируют работу завершить.

Настоятельница монастыря игуменья Анна рассказала, что в обновленном здании расположится детский приют. Сейчас в монастыре живут 30 насельниц, из них 10 монахинь и девять инокинь. В приюте при монастыре живут и учатся 13 детей из многодетных и неблагополучных, малообеспеченных семей.

Согласно историческим данным, Иоанно-Введенский монастырь был основан в 1653 году как мужской. Деревянный храм просуществовал около ста лет, но затем он сгорел, и неподалеку от него был заложен новый каменный храм в честь Рождества святого Иоанна Предтечи. Этот храм существует и сейчас.

Женским монастырь стал в 1864 году и по утверждению государя императора стал именоваться Иоанно-Введенским. Через два года здесь открылось училище на 30 человек "для девиц духовного звания", были обустроены хоры, иконописная мастерская, трапезный корпус, помещение для "печения хлеба и варения кваса". Заботами настоятельницы Миропии в монастыре был устроен приют для детей-сирот и детей самых бедных родителей. Здесь, на содержании монастыря, жили до тридцати человек. Их обучали грамоте, рукоделию, песнопению, мастерству иконописи.

В 1900 году построен каменный храм, освященный во имя Живоначальной Троицы с приделами Почаевской Божией Матери и святителя Митрофана Воронежского. В храме разместились 4 тыс. человек. Один из архиепископов, объезжая Сибирь и побывав в Иоанно-Введенском монастыре, отметил обитель как "во всех образцовую". К этому времени в монастыре было уже четыре храма: святого Иоанна Предтечи, Введенский, храм преподоюного Серафима Саровского и пятикупольный Троицкий собор с приделами в честь Почаевской иконы Пресвятой Богородицы и святителя Митрофана Воронежского. Этот храм располагался на месте современного въезда в монастырь, он был взорван в 1924 году. В 1916 году построено двухэтажное здание, предназначенное под богадельню с домовым храмом, освященным в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Сейчас в нем находится сестринский корпус и храм.

Дарья Казакова