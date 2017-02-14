Тюменская область представит в Совфеде инвестиционные проекты

admtyumen.ru

Расширенное заседание комитета Совета Федерации РФ по экономической политике с участием представителей Тюменской области пройдет 14 февраля. С докладом "Формирование благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в Тюменской области" выступит заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков.

В заседании, которое состоится в рамках Дней Тюменской области в Совете Федерации РФ, примет участие председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

Затем пройдет расширенное заседание комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Доклад об актуальных вопросах государственной жилищной политики и модернизации жилищно-коммунального комплекса в регионе сенаторам представит заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. В заседании примет участие губернатор региона Владимир Якушев.

На расширенное заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с докладом о развитии агропромышленного комплекса и обеспечение рационального природопользования в регионе выступят заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов и заместитель губернатора Тюменской области, председатель областного комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Лариса Теплоухова.

Завершится день футбольным матчем между командами Совета Федерации и правительства Тюменской области. Спортсмены сыграют два тайма по 30 минут.

Напомним, Дни Тюменской области в Совете Федерации РФ проходят с 13 по 15 февраля.

Евгений Бабенко