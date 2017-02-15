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Владимир Якушев: российские сенаторы слышат и поддерживают мнение регионов

20:34 14 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru
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Верхняя палата российского парламента - та площадка, на которой слышат и поддерживают мнение регионов. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая на заседании комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

"Формат Дней региона в Совете Федерации очень интересен. Как в процессе подготовки, так и здесь, на заседаниях комитетов верхней палаты российского парламента, мы почерпнули для себя очень много нового и интересного по различным вопросам, в правовом регулировании которых есть определенные пробелы", - отметил глава региона.

Очень важно, что на площадке Совета Федерации идет обмен мнениями между представителями регионов и сенаторами, подчеркнул губернатор.

"При этом большинство членов Совета Федерации имеют опыт работы на муниципальном и региональном уровнях. Появляется множество интересных предложений, которые будут важны не только для Тюменской области, но и для всех регионов страны", - уверен Владимир Якушев.

Напомним, Дни Тюменской области проходят в Совете Федерации РФ с 13 по 15 февраля.

14 февраля губернатор принял участие в расширенных заседаниях комитетов Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Вечером Владимир Якушев возглавил футбольную команду правительства Тюменской области на товарищеском футбольном матче со спортивной дружиной верхней палаты российского парламента.

admtyumen.ru

Евгений Бабенко

Теги: Владимир Якушев , Совет Федерации
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