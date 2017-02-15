Доступное арендное жилье: выигрывают все

admtyumen.ru

Формирование и развитие рынка доступного арендного жилья - очень актуальный вопрос для региона. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая на расширенном заседании комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

"Тюменская область строит достаточно большое количество жилья - на протяжении уже одиннадцати лет мы ежегодно вводим в эксплуатацию более 1 квадратного метра на человека. Жилищное строительство - одна из точек роста тюменской промышленности. Потому что это не только стройка, но и производство стройматериалов, а следовательно - огромное количество рабочих мест", - отметил глава региона.

Когда возникли определенные сложности в экономике, начал снижаться спрос на жилье, напомнил Владимир Якушев. Максимальное падение спроса в регионе было зафиксировано в конце 2014 года и в первой половине 2015 года.

"Сейчас спрос начинает выравниваться. Но те механизмы, которые мы можем предложить людям для улучшения жилищных условий, имеют достаточно серьезные ограничители. Мы прекрасно понимаем, что государственные программы рассчитаны только на определенные категории населения. Но из-за периодически возникающих проблем с бюджетом нам приходится корректировать эти программы, менять правила игры. В качестве примера можно привести программу обеспечения жильем молодых семей. Сегодня она работает практически во всех регионах. Но, учитывая уменьшение софинансирования из федерального бюджета и возможностей региональных бюджетов, естественно, количество людей в очереди растет, а численность получивших жилье по этой программе от года к году снижается", - констатировал губернатор.

Что касается ипотеки, она в России недешева, и потому становится серьезным и долговременным финансовым обременением, которое становится еще тяжелее в период экономических кризисов, добавил Владимир Якушев.

"Поэтому формирование рынка доступного арендного жилья - тот механизм, который, с одной стороны, способен поддержать жилищное строительство. Строительный комплекс в этом заинтересован. А с другой - это еще одна возможность для людей решить свой квартирный вопрос. Тем более, что молодое поколение - люди достаточно мобильные, они уже не настаивают на том, что квартира обязательно должна быть в собственности", - подчеркнул губернатор.

Механизм формирования и развития рынка арендного жилья, разработанный в Тюменской области, сенаторам представил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.

"Действующая система предоставления отдельным категориям граждан муниципального жилья по договорам социального найма с последующей возможностью его бесплатной приватизации, а также расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, причем как муниципального, так и частного, неэффективна из-за ограниченных возможностей бюджетной системы и самих людей. Владение жильем для многих граждан не создает никаких преимуществ перед проживанием в муниципальном жилье, а бремя содержания такого имущества оказывается непосильным", - отметил заместитель губернатора Тюменской области.

Чтобы решить эти проблемы, Тюменская область предлагает использовать механизм концессии для строительства и последующей эксплуатации наемных многоквартирных домов, все квартиры в которых будут находиться в собственности публичного партнера - региона или муниципалитета.

"Дома должны возводиться одномоментно, насколько это позволяют строительные мощности, в объеме всей потребности населенного пункта, в разных его частях, разной высотности, с применением самых современных технологий, с максимальным предельным сроком эксплуатации, отвечать требованиям энергоэффективности. При этом, уровень арендного платежа для граждан устанавливается на доступном уровне. Представляется оправданным определить срок окупаемости инвестиций концессионера до 15 лет с доходностью порядка 7 процентов в год", - сообщил Вячеслав Вахрин.

По его словам, на возведение 1,358 млн. кв. м наемного жилья в Тюмени, исходя из сложившейся стоимости 45 тыс. рублей за кв. м, потребуется порядка 61,1 млрд рублей. Плата за наем предусматривается в размере около 275 руб. за кв. м в месяц. При этом сегодня средний уровень арендного платежа составляет 320 рублей за кв. м в месяц. Стоимость аренды жилья в первые 15 лет не будет индексироваться. Бюджетное софинансирование проекта составит 5,01 млрд рублей в год на протяжении пятнадцати лет. По истечении этого срока проект должен окупиться, и бюджетное финансирование прекращается. Однако, реализация подобных проектов потребует корректировки действующего Жилищного кодекса РФ, подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области.

По мнению председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрия Азарова, вопрос о совершенствовании законодательства, регулирующего создание арендного жилищного фонда, включая наемные дома социального использования, важен и актуален.

"Для многих людей такие дома могут стать альтернативой длительному накоплению средств на приобретение жилья. Развитие рынка арендного жилья позволит оживить инвестиционную активность в реальном секторе экономики, будет способствовать его интеграции с финансовыми институтами, обеспечит переход имущества к наиболее эффективному собственнику", - отметил Дмитрий Азаров.

В тоже время, по его словам, строительство арендного жилья не получило в России должного развития из-за низкой привлекательности подобных проектов для инвесторов. "В Самарской области, которую я представляю в верхней палате российского парламента, мы запустили такой проект, но он не смог успешно развиваться", - констатировал председатель комитета.

Предложения, разработанные в правительстве Тюменской области, превращают строительство доступного арендного жилья в привлекательный бизнес. По словам Вячеслава Вахрина, тюменским проектом уже заинтересовались несколько крупных банков. Инвесторы ждут необходимых изменений в законах.

"Тюменская область внесла не просто предложения о внесении изменений в законодательство, а конкретные, грамотно разработанные законопроекты. Такое происходит впервые в практике участия нашего комитета в проведении Дней субъектов Федерации. Я благодарю профессиональную и дружную тюменскую команду за большую и качественную работу", - заявил Дмитрий Азаров.

Евгений Бабенко