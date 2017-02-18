Лариса Теплоухова: утилизацию медицинских и биологических отходов нужно строго контролировать

admtyumen.ru

Утилизация представляющих опасность для здоровья населения медицинских и биологических отходов должна проводиться с участием региональных органов власти. Об этом заявила в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель Губернатора Тюменской области Лариса Теплоухова.

​"Проблема грамотной и безопасной утилизации медицинских и биологических отходов актуальна сегодня для всей России. Соответствующие правила установлены, но мы хотели бы пересмотреть и усовершенствовать порядок администрирования этих процессов. Сейчас медучреждения самостоятельно утилизируют медицинские отходы, также как и специализированные предприятия - биологические отходы. Но организации этой деятельности нет. По нашему мнению, нужно увязать работу по утилизации этих опасных отходов в единую сеть", - рассказала Лариса Теплоухова.

​Бесконтрольная утилизация биологических и медицинских отходов и существующий пробел в правовом регулировании этой деятельности могут вырасти в серьезную угрозу для здоровья населения, подчеркнула заместитель Губернатора.

"Утилизация таких отходов на обычных полигонах может привести к распространению инфекций, более того это запрещено нормативно. Поэтому необходимо наладить централизованный сбор, транспортировку и уничтожение медицинских и биологических отходов с использованием специального оборудования. Комитет Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию наши предложения, в принципе, поддержал. В дальнейшем мы будем совместно с сенаторами работать над решением этой проблемы", - сообщила Лариса Теплоухова.

​"Наводить порядок в обращении с отходами необходимо, и Тюменская область в этом направлении будет двигаться вперед", - подчеркнул Губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая на заседании комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, которое прошло в рамках Дня региона в верхней палате российского парламента.

Евгений Бабенко