Тюменские сельхозкооперативы объединяют трудолюбивых крестьян

Фото ИА "Тюменская линия"

Более половины сельхозпродукции, произведенной в Тюменской области по итогам 2015 года, результат работы малых форм хозяйствования. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов, выступая на заседании комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

"В регионе действуют 116 сельскохозяйственных потребительских кооперативов и более 162 тысяч личных подсобных хозяйств, поддержке которых мы уделяем особое внимание. Малыми формами хозяйствования в 2015 году произведено сельхозпродукции на 33,9 миллиарда рублей", - отметил заместитель губернатора.

По словам Владимира Чейметова, в Тюменской области действует развитая система сельскохозяйственной потребительской кооперации, ориентированная на личные подсобные хозяйства населения. Один из основных ее сегментов - действующие в каждом муниципальном районе сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы, объединенные в кооператив второго уровня.

"Обладая серьезным финансовым ресурсом, 83,5 процента которого сформирована за счет регионального бюджета, кредитные кооперативы обеспечивают членов-пайщиков доступными заемными ресурсами. При этом 98,5 процентов членов-пайщиков - это личные подсобные хозяйства. На их развитие ежегодно выдается более 80 процентов от общей суммы займов. За счет этих средств малые формы хозяйствования приобретают сельскохозяйственных животных, необходимую технику и сельхозмашины, материалы для строительства и ремонта производственных помещений, корма и другие материальные ресурсы, необходимые для увеличения производства товарной сельхозпродукции", - рассказал Владимир Чейметов.

Кроме того, в Тюменской области действуют 93 потребительских торгово-заготовительных кооператива, которые объединяют более 7,1 тыс. пайщиков, в том числе более 6,9 тыс. личных подсобных хозяйств. Их доля в областном объеме заготовки молока в 2016 году достигла 64,7%, в заготовке мяса - 26,3%, добавил заместитель губернатора.

"Значимость сельскохозяйственной потребительской кооперации сложно переоценить. Ее развитие имеет принципиально важное значение для сохранения стабильной социально-экономической ситуации на селе. Действующая в Тюменской области инфраструктура обслуживания малых форм хозяйствования способствует созданию для сельских жителей, не имеющих постоянного места работы, альтернативной занятости в частном подворье, стимулирует развитие товарного производства. Для части сельского населения ведение личного подсобного хозяйства служит основным, а зачастую и единственным источником жизнеобеспечения", - подчеркнул Владимир Чейметов.

По предварительным итогам 2016 года суммарный товарооборот сельскохозяйственных потребительских кооперативов составляет более 1 млрд 300 млн рублей, при этом средний показатель на действующий кооператив превышает 14 млн рублей. От реализации продукции личных подсобных хозяйств жители села получили дополнительный доход в сумме более 1 млрд 164 млн рублей.

"Особо необходимо отметить кропотливую, ежедневную работу кооперативов по заготовке молока. Только от его реализации население в 2016 году получило 851,9 миллиона рублей", - сообщил заместитель губернатора.

Евгений Бабенко