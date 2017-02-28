Опыт Тюменской области по техприсоединению к сетям высоко оценили на инвестиционном форуме

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Повышение доступности энергетической инфраструктуры обсудили в ходе российского инвестиционного форума. Четкий и прозрачный механизм подключения обеспечит рост экономики и благоприятно скажется на деловой активности и бизнес-климате. Такое мнение высказал министр энергетики Александр Новак.

В России разработан комплекс мероприятий, благодаря которым количество этапов по присоединению энергопринимающих устройств к 2018 году должно быть сокращено с десяти до трех, а сроки подключения — с 290 до 90 дней. Стоимость технологического присоединения в те же сроки должна быть сокращена с 1 тыс. 852% ВВП на душу населения до 20%.

Министр отметил, что в 2012 году в рейтинге Doing Business Россия была на 183 месте, сегодня - на 30-м месте. Нормативный срок подключения к сетям установлен в 135 дней, но по факту - 165 дней. Стоимость подключения снижена в 13 раз. Это удалось сделать за счет изменений нормативных правил и требований. Так, на энергоустановки менее 150,0 кВт получать разрешение Ростехнадзора не требуется. Срок подключения таких установок — 15 дней, если не требуется реконструкции или дополнительных работ. Стоимость подключения потребителей до 15,0 кВт — 550,0 рублей. С октября 2015 года для установок до 150,0 кВт действует скидка на подключение 50%, а с октября 2017 года — будет 100%.

В то же время газовый рынок сложнее электрического. Кроме технологического присоединения на нем требуется высокая надежность получения газа. Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Валерий Голубев отметил, что интересы "Газпрома" и потребителей в этой сфере полностью совпадают. Средняя загруженность газовых сетей внутри страны составляет около 20%. Чем больше будет потребителей, тем ниже будет тариф на транспортировку. Избыточные мощности на 30% превышают объемы потребления на внутреннем рынке. Сегодня потребитель может получать газ по тарифам "Газпрома", по нерегулируемым тарифам и покупать на бирже.

Валерий Голубев обратил внимание на то, что программы газификации в регионах все разные. В Мурманской области нет газовых сетей, а во Владимирской области уровень газификации довольно высокий. Со всеми регионами у "Газпрома" разработаны и подписаны пятилетние программы до 2020 года.

Ситуация в регионах разная. Хорошо обстоят дела в Москве и Санкт-Петербурге. Как отметил, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России" Александр Калинин, в Тюменской области экономический рост в 5% благодаря решению проблем технологического присоединения к сетям. За сетевой комплекс, техническую и технологическую политику должен отвечать один центр. Он совместно с регионами и потребителями может обеспечить резервы роста.

В Тюменской области, сообщил спикер, к газу присоединяют за 45 дней. В каждом муниципалитете области разработан энергетический паспорт, в котором отражено, где газ нужен, есть и будет, а где его нет и не будет, так как он экономически никогда не окупится. Такой подход позволил принимать эффективные управленческие решения и не распылять финансовые и энергетические ресурсы. Кроме того, муниципалитеты также должны заниматься землеустроительными делами вместе с ресурсоснабжающими организациями и потребителями.