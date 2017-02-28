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Вузы смогут открывать школьные классы

15:43 28 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Вузы смогут вести на своей базе специализированные школьные классы с 2018 года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на сессии "Вузы – центры развития регионов" в ходе Российского инвестиционного форума.

Она рассказала, что такая практика сегодня есть, но она, скорее, идет в обход законодательству.

"К системе вузовского образования мы должны относиться максимально серьезно, так как это одна из основных статей и доходов, и нашего конкурентного преимущества", – отметила Голодец.

"Наша задача как правительства – изменить систему стимулов для высокотехнологичного производства, для того, чтобы предприятия начали вкладывать в науку. Когда предприятию нужно развивать технологию, включаются все, идут заказы в университеты", – считает зампред.

"Развивать вузовское образование – это цель и федеральных, и региональных властей", – добавила Голодец, отметив, что сегодня в стране есть университеты, которые являются мировыми лидерами и специализируются на определенных проблемах. К примеру, МИФИ – один из мировых лидеров и по числу иностранных студентов, количеству обучающихся, научных разработок, и по числу заказов, сообщает пресс-служба российского инвестиционного форума. 

Теги: Сочи , Российский инвестиционный форум , школа , вузы , образование , Ольга Голодец
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