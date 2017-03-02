Программно-целевой метод планирования позволил области добиться неплохих результатов, считает Сергей Сарычев

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Тюменская область – территория реализации многих глобальных проектов, которые до сих пор оказывают огромное влияние на социально-экономическое развитие не только тюменского региона, но и всей страны.

К таким масштабным государственным проектам можно отнести и освоение Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса, и строительство железной дороги Тюмень - Сургут - Уренгой - Ямбург, комсомольские стройки. В каждом из них был свой куратор в центральных органах власти, руководитель проекта в областных структурах и профессиональные команды исполнителей – строителей, геологов, нефтяников.

Это отметили большинство участников "Губернаторских чтений", главной темой которых были "Практики проектного управления в современном мире". Основной доклад сделал президент Ассоциации управления проектами СОВНЕТ Алексей Полковников.

Главное, что услышала в этом докладе уполномоченный по правам предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло, это обобщение опыта проектного управления в бизнесе.

"Очевидно, что все начинается с проекта, - отметила она в беседе с корреспондентом "Тюменской линии". - И если им правильно руководить, правильно оценивать условия и риски, он будет развиваться, любой бизнес - маленький, крупный, государственный".

Лариса Невидайло выразила надежду, что более предметный разговор со специалистом по проектному менеджменту состоится на заседании Столыпинского клуба.

"Там соберутся представители бизнеса, "Деловой России" и мы попробуем конкретизировать очевидные, казалось бы, вещи. Но, видимо, не все очевидно, если даже очень крупные проекты все-таки терпят неудачи из-за управленческих просчетов".

Депутата Тюменской областной думы Олега Чемезова больше беспокоили возможности применения проектного менеджмента в органах государственной власти.

"Примеров проектной реализации задач в бизнесе много, - отметил он, - но у меня совершенно четкое ощущение сложности реализации проектного менеджмента в органах государственной власти по причине категоричной регламентации должностных полномочий ответственных лиц. Проектная реализация любых задач – это не только делегирование ответственности, но и передача полномочий".

С этим утверждением согласился и главный докладчик нынешних губернаторских чтений.

"Управление проектами в госорганах работает сложнее, чем в бизнесе, - отметил он. - Это другая культура – она более бюрократическая. Есть такой термин - проектная культура, которая включает в себя и право ни риск. Без этого права не будет работать проектное управление. Если у вас нет права на риск, вы будет работать на избежание этого риска. А это значит упрощение проекта. Проектный менеджмент – это полезный инструмент, и я за то, чтобы он применялся там, где это нужно и не использовался там, где это не нужно. Нельзя сказать, что управление проектами уже захватило мир. Есть куда развиваться. Даже в текущей концепции управления проектами".

Тюменский политолог Лев Березин усомнился в проектном менеджменте, как каком-то новом инструменте, и выразил опасение, что это выльется в очередную кампанию.

"У нас есть сходные по смыслу термины - программно-целевое управление, индикативное планирование, - заявил он. - Мы этому не научились и, не желая этого признавать в массовом государственном порядке, беремся за новый термин. Потому что слишком заскорузлая управленческая система в государстве".

С такой оценкой не согласился вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Благодаря программно-целевому методу планирования Тюменская область, по его мнению, добилась неплохих результатов.

"Это благодаря программно-целевому методу планирования мы реализовали многие проектные решения – индустриальный парк, например. Что это, если не проектное решение? Оно просто было оформлено по-другому", - заметил он.

Вице-губернатор согласился с Олегом Чемезовым, что в органах государственной власти гораздо сложнее будет реализовать проектное управление.

"Управление проектами, особенно ресурсное обеспечение, оно все равно будет включаться в госпрограмму, - подчеркнул он. - У нас никто не изменил бюджетную классификацию, у нас никто не изменил главных распорядителей кредитов, получателей бюджетных средств".

Состоявшаяся дискуссия, по оценке специалистов, полностью решила задачу, поставленную губернатором Владимиров Якушевым, который в своем видеообращении выразил надежду, что очередные Губернаторские чтения дадут ответы на многие вопросы.

"Каждый раз мы тщательно выбираем тему чтений. Сегодняшние условия развития региона требуют мобилизации ресурсов, которыми раньше мы пренебрегали, уточнения целей и способов их достижения. Наш гость - Алексей Полковников - может дать ценные советы в этом направлении. Что особенно важно, это не просто теоретические советы, а практические. Он практик с огромным опытом, поэтому отнеситесь внимательно к его советам", - сказал глава региона.

Владимир Якушев отметил, что в число приоритетов правительства области входит оптимизация и стандартизация процессов управления, перевод их в проектный режим. "Для этого нужна тонкая настройка управленческих курсов. Мы многое сделали в этом направлении, но еще не так много и не так быстро, как следовало бы", - подчеркнул губернатор.