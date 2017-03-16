Владимир Якушев: на профилактику сосудистых заболеваний необходимо обращать пристальное внимание

www.ya-roditel.ru

Около 80% пациентов с сосудистыми заболеваниями, которые требуют экстренного оказания помощи, поступают в стационары региона в течение 24 часов с момента появления симптомов.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время выступления в региональном парламенте с отчетом о результатах деятельности правительства области в 2016 году.

По его словам, в структуре районных больниц сохранены терапевтические отделения. Кардиологические отделения расположены в медицинских организациях Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Заводоуковска. С 2010 года в области функционируют три первичных сосудистых отделения на базе многопрофильных больниц в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и региональные сосудистые центры в областных клинических больницах №1 и 2 в Тюмени. Все они оснащены современным медицинским оборудованием, в них трудятся квалифицированные кадры.

Пациентов с острым инфарктом миокарда и нарушением мозгового кровообращения доставляют бригады скорой помощи из близлежащих территорий напрямую в первичные сосудистые отделения, при этом экстренную помощь им оказывают врачи скорой помощи.

Для скорейшего начала оказания помощи больных помещают сразу в палату интенсивной терапии, минуя приемное отделение. Лабораторно-инструментальное обследование проводится до поступления в палату.

Преимущество специализированных сосудистых отделений в возможности круглосуточного проведения специальных эффективных методик, исследования проходимости коронарных сосудов и при необходимости выполнения операций для скорейшего восстановления кровотока. Специалисты отрасли имеют достаточно высокую квалификацию.

Организовано направление больных из первичных отделений в региональные сосудистые центры. Ежедневно сотрудники региональных центров консультируют районных врачей и сотрудников первичных отделений для определения схемы лечения и необходимости перевода в региональный центр.

С 2013 по 2016 годы доля выездов бригад скорой помощи при остром коронарном синдроме со временем доезда до 20 минут увеличилась на 3,3% и составила 88,2% в среднем по области. Количество проведенных тромболизисов в машине скорой помощи увеличилось на 66,6%, стентирований, проведенных в первые сутки госпитализации, - на 45,8%.

Владимир Якушев отметил стабильную тенденцию к снижению летальности среди пациентов с острым инфарктом миокарда в машине скорой помощи, она уменьшилась в два раза.

Смертность от болезней систем кровообращения снизилась за период с 2013 по 2016 годы на 5,2%, в том числе в селах - на 3,8%.

"Это направление - одно их самых важных в оказании высокотехнологичной помощи. Кроме того, мы должны уделять как можно больше внимания и времени вопросам профилактики, информирования жителей, потому что у человека появилась боль в левой стороне тела, он начинает надеяться, что само пройдет, если немножко подождать. В результате, когда приезжает скорая, бывает уже поздно. В 2017 и последующих годах мы будем уделять самое пристальное внимание этому направлению", - подчеркнул губернатор Тюменской области.

Дарья Казакова