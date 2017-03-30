Директоров двух фирм осудят за отказ от участия в аукционе

Фото СК РФ

Двух руководителей, отказавшихся от участия в аукционе за вознаграждение, осудят в Ишиме.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в августе 2014 года администрация Ишимского района проводила аукцион для капитального ремонта здания клепиковской школы. Сумма контракта превышала 7,2 млн рублей. Для участия в аукционе заявились несколько фирм, в том числе "Агат" и "Стройбыт".

Представитель одной из организаций, желая заполучить выгодный контракт, решил подкупить директоров фирм Владимира Харалгина и Дениса Хамитова, чтобы те отказались от участия в аукционе. Каждому из них перечислили по 65 тыс. рублей. Контракт достался фирме, которая хотела его получить.

О подкупе стало известно в 2016 году. Возбудили уголовное дело.

Ишимская межрайонная прокуратура утвердила по данным уголовным делам обвинительные заключения. После их вручения дела будут направлены в суд.

Соб. инф.