Налетчики на офис Сбербанка в Тюмени ожидают суда

Фото УМВД России по Тюменской области

Двое мужчин обвиняются в попытке разбойного нападения на офис Сбербанка в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, Ришат Фазлиахмедов и Петр Олейник в июне 2015 решили ограбить офис Сбербанка в ТРЦ "Колумб".

Фазлиахмедов заложил на первом этаже торгового центра два самодельных зажигательных устройства, чтобы создать дымовую завесу и суматоху. Олейник привел в действие одно устройство, второе не сработало.

Увидев дым, Фазлиахмедов зашел в кабинет руководителя офиса. Угрожая травматическим пистолетом, злоумышленник потребовал ключи от кассы, затем взял в заложники сотрудников банка и направился к кассе. В общем зале он выстрелил из пистолета в потолок и приказал всем лечь на пол. Кассир, услышав выстрел, закрыла защитные жалюзи и нажала тревожную кнопку. Фазлиахмедов попытался произвести не менее двух выстрелов в окно кассы, но пистолет дал осечку. Налетчик выпрыгнул на улицу через открытое окно офиса и скрылся.

Криминальный дуэт направился в Москву, чтобы там затеряться. На станции в Перми в вагон зашли сотрудники полиции и стали интересоваться Фазлиахмедовым, который в тот момент с Олейником пошел в вагон-ресторан. Злоумышленники зашли в туалет, сломали окно и на ходу выпрыгнули из поезда. Оставленные в купе вещи беглецов, среди которых паспорт и водительское удостоверение Фазлиахмедова, были переданы полицейским.

Фазлиахмедов задержан в феврале 2016 года в Уфе, Олейник – в мае 2016 года в Московской области. По решению суда они заключены под стражу. Налетчикам предъявлено обвинение в разбойном нападении на банк.

Олейник обвиняется также в том, что в 2014 году похитил автомобиль BMW 645CI стоимостью свыше 880 тыс. рублей.

Материалы дела направлены в суд. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Соб. инф.