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Образовательный курс с мастер-классами по детской нейрохирургии проведут для тюменских врачей

19:09 30 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ФЦН

Международный образовательный курс с мастер-классом "Актуальные вопросы детской нейрохирургии. Современные методы лечения краниосиностозов с мастер-классом по эндоскопическому оперативному лечению" состоится в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени 6-7 апреля.

Конференция пройдет под председательством главного врача ФЦН, профессора Альберта Суфианова и руководителя израильского центра нейрофиброматоза, профессора Шломи Константини. Организаторами курса выступают Ассоциация нейрохирургов Тюменской области и кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

В первый день мероприятия гость из Израиля поговорит со слушателями об опухолях головного и спинного мозга у детей, раскроет специфические вопросы болезни, а также расскажет о глиоме перекреста зрительных нервов.

Врач функциональной диагностики ФЦН в Тюмени Александр Скрипников выступит с докладом о нейрофизиологическом интраоперационном мониторинге при опухолях головного и спинного мозга у детей. В практической части курса Шломи Константини вместе с Альбертом Суфиановом проведут кадаверные мастер-классы в лаборатории.

Второй день конференции будет посвящен гидроцефалии и краниосиностозам у детей. Руководители курса расскажут об эндоскопическом лечении этих заболеваний, обсудят с участниками клинические случаи и проведут мастер-классы живой хирургии в 3D.

По завершении образовательного курса участникам вручат сертификат Ассоциации нейрохирургов Тюменской области, а также сертификат государственного образца о повышении квалификации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Вся необходимая информация по проведению конференции размещена на сайте fcn-tmn.ru – вкладка "Специалистам" -  "Ассоциация нейрохирургов Тюменской области".

Теги: конференция , Федеральный центр нейрохирургии , медицина

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