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Московских специалистов WorldSkills Russia впечатлила динамика подготовки МЦК

11:43 31 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменский тренировочный полигон занимает лидирующую позицию по динамике развития в рейтинге готовности Межрегиональных центров компетенций WorldSkills Russia по оценке московских экспертов.

По словам члена наблюдательного совета МЦК из Москвы, заместителя генерального директора по подготовке кадров союза "Молодые профессионалы WorldSkills Russia" Светланы Крайчинской, рейтинг готовности Межрегиональных центров составить сложно, поскольку каждый занимается своими компетенциями, а их трудно сравнивать.

"Я могу оценить относительно самого центра. Я была здесь год назад. Здесь были пустые  помещения. За год сделан очень большой рывок. Здесь будет 16 компетенций, восемь из них уже укомплектовано. По площади все помещения подготовлены. Это хорошая готовность", - считает Светлана Крайчинская. 

Все Межрегиональные центры России специализировали по профилю в конце 2015 года. В 2016 году специалисты закупали оборудование и подготавливали базу к работе.

По словам московского специалиста, тюменский тренировочный полигон WorldSkills Russia укомплектован самым современным оборудованием.

"Оборудование очень специфично. Выглядит это все современно - современное пространство, современный дизайн, достаточно все красиво, ярко. Я думаю, что таких равномощных центров по такому составу компетенций и набору оборудования пока в России нет. Здесь собраны очень разные профессии. Сам набор впечатляет", - считает Светлана Крайчинская

К апрелю 2017 году МЦК находится на стадиях доработки и запуска. Полноценная работа центра начнется с 1 сентября 2017 года. 

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t-l.ru
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Ирина Ромашкина

Теги: МЦК , WorldSkills Russia

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