Чемпионат России по биатлону в тюменской "Жемчужине Сибири" пройдет на высоком уровне

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Многих известных и любимых спортсменов соберет чемпионат России по биатлону в "Жемчужине Сибири".

В соревнованиях будут участвовать Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Алексей Волков и др. Об этом сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских, приглашая болельщиков 1 и 2 апреля посетить зрелищные гонки в Тюменском районе.

По ее словам, для любителей этого вида спорта будет организован настоящий праздник.

"Кроме того, биатлонистам необходима активная поддержка российских болельщиков на трибунах после эмоционально тяжелых мировых соревнований в течение всего сезона. Они выдержали колоссальный прессинг и достойно выступили за нашу страну", - подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Для болельщиков, желающих посетить соревнования чемпионата России 1 и 2 апреля, будут организованы автобусы (стоимость билета - 100 рублей). С 9 часов 30 минут от здания спорткомплекса "Центральный" пойдут автобусы, которые без остановок довезут до входа в Центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Болельщики, которые решат поехать на соревнования на собственном автомобиле, смогут оставить его на двух организованных стоянках (около 1 тыс. 200 машин).

"Чтобы успеть доехать и пройти через все системы безопасности до начала чемпионата, нужно выезжать заблаговременно. Ненужные вещи стоит оставить дома, чтобы не загружать их в камеру хранения и не задерживать других входящих на стадион", - предупредила замглавы региона.

Традиционно в "Жемчужине Сибири" будут работать предприятия общественного питания, будет организована продажа сувенирной продукции, запланирована развлекательная программа: концертные номера, розыгрыши, сюрпризы.

"Поэтому приглашаю всех жителей посетить праздник биатлона семьями, получить позитивные эмоции на свежем воздухе и увидеть мастерство российских спортсменов", - подвела итог Ольга Кузнечевских.

Соб. инф.