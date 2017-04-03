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Тобольская площадка СИБУРа увеличила выпуск продукции

17:32 03 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

 Переработка широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) на Центральной газофракционирующей установке (ЦГФУ) "СИБУР Тобольска" составила 7,1 млн тонн в 2016 году, что превысило показатель 2015 года на 7,6%.

На мономерном производстве выпущено  156,5 тыс. тонн метил-трет-бутилового эфира – высокооктанового компонента для получения неэтилированных экологически чистых бензинов. В сравнении с прошлым годом на 13% выросла выработка товарной продукции и составила 5,56 млн тонн, из которых 3,42 млн тонн – товарные сжиженные углеводородные газы.

Полимерное производство "СИБУР Тобольска" в 2016 году выпустило 462,6  тыс. тонн полипропилена. Данный показатель вырос на 22% в сравнении с 2015 годом. Кроме того, в сентябре прошлого года была произведена миллионная тонна полипропилена с момента пуска производства.

"Рост выпуска продукции Тобольской промплощадки в первую очередь связан с окончанием реализации проекта модернизации ЦГФУ в июне 2016 года, - отметил член правления СИБУРа – управляющий директор, генеральный директор "СИБУР Тобольска" Константин Белкин, - мощность установки была увеличена до 8 миллионов тонн ШФЛУ в год. Также на производственные показатели повлиял качественно проведенный капитальный ремонт".

Производственные мощности "СИБУР Тобольска" включают в себя Центральную газофракционирующую установку, производство мономеров для выработки сжиженных углеводородных газов, бутадиена, изобутилена, а также метил-трет-бутилового эфира; производство полимеров для выработки полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год; производство электротеплопарогенерации мощностью 665 МВт по электрической энергии и 2 585 МВт по тепловой энергии, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

Теги: ШФЛУ , СИБУР , Константин Белкин , Тобольская промышленная площадка

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