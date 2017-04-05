Тюменка представит Россию на мировых соревнованиях по боксу

Фото предоставлено тренером спортсменки Сергеем Свистуновым

Тюменка Алена Токарчук стала победительницей первенства России по боксу среди юниорок 17-18 лет и выполнила норматив "Мастер спорта России".

Впервые такой результат показал тюменский женский бокс. Таким образом, девушка получила право представлять страну на первенствах Европы и мира в 2017 году.

Выступление Алены на российских соревнованиях также отмечено главной судейской коллегией кубком "За волю к победе!", сообщил информационного агентству "Тюменская линия" тренер спортсменки Сергей Свистунов.

Он также выразил сожаление о том, что воспитанница тюменского бокса, неоднократная победительница и призерка первенств России, всероссийских и международных соревнований, пятикратная победительница первенства Уральского федерального округа с 2012 по 2016 годы вынуждена боксировать не за Тюмень, а за Москву.