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Тюменка представит Россию на мировых соревнованиях по боксу

13:54 05 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото предоставлено тренером спортсменки Сергеем Свистуновым

Тюменка Алена Токарчук стала победительницей первенства России по боксу среди юниорок 17-18 лет и выполнила норматив "Мастер спорта России". 

Впервые такой результат показал тюменский женский бокс. Таким образом, девушка получила право представлять страну на первенствах Европы и мира в 2017 году.

Выступление Алены на российских соревнованиях также отмечено главной судейской коллегией кубком "За волю к победе!", сообщил информационного агентству "Тюменская линия" тренер спортсменки Сергей Свистунов.

Он также выразил сожаление о том, что воспитанница тюменского бокса, неоднократная победительница и призерка первенств России, всероссийских и международных соревнований, пятикратная победительница первенства Уральского федерального округа с 2012 по 2016 годы вынуждена боксировать не за Тюмень, а за Москву.

Теги: бокс

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