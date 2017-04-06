Тюменскую молодежь ждут на всемирном фестивале

russia2017.com

Продлена регистрация волонтеров и участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Подать заявку можно до 1 мая, а заявки от волонтеров принимаются до 15 апреля.

В состав тюменской делегации войдут 200 участников, представляющих активную молодежь региона. Волонтерами станут 40 человек, прошедших обучение в Центре привлечения и подготовки.

Фестиваль пройдет в Сочи и в Москве с 14 по 22 октября. Всего в нем примут участие 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира. В программе обширная дискуссионная и образовательная программы с профессионалами мирового уровня, воркшопы и творческие мастерские, life-stile-программа (уличные танцы, ЗОЖ, сдача норм ГТО), джазовые и кинофестивали и многое, многое другое.

Заполнить заявку можно на сайте russia2017.com. Анкета состоит из четырех пунктов – регистрационные данные, персональные данные, сфера деятельности и образование, участие в ВФМС. Добровольцам после регистрации придет приглашение на очное или скайп-интервью в волонтерском центре.