Тюменским школьникам помогут выбрать профессию

trud.admtyumen.ru

Ежегодная профориентационная акция "Моя профессия - мое будущее" пройдет в Тюменской области с 17 по 28 апреля. В течении недели состоятся Дни открытых дверей в центре профориентации Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района.

Студенты и школьники будут участвовать в таких проектах, как "День семьи", "Job-кафе", "Job-библиотека", где напрямую смогут задать интересующие их вопросы как специалистам профориентации, так и работодателям, пишет Мегатюмень.

Также для школьников и педагогов пройдет профориентационный квест. Для работников системы образования и молодежной политики организуют круглый стол по вопросам межведомственного взаимодействия в области профессиональной ориентации.

В дни акции в Центре занятости населения будет работать "горячая линия" по вопросам профориентации всех категорий граждан. Все интересующие вопросы можно задать по телефону отдела профессиональной ориентации граждан 8 (3452) 27-31-18 или по телефону "горячей линии": 8 (3452) 27-36-05.