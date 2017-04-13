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Университет "МИСиС" и ведущие металлургические компании России проведут проектную смену в Сочи

16:27 13 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
misis.ru

Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" стал координатором проектной смены по материаловедению в образовательном центре "Сириус" (Сочи).

В реализации проекта участвуют Объединенная металлургическая компания" (ОМК), "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), "Мечел", "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧПТЗ) и "Северсталь". Все компании – бизнес-партнеры НИТУ "МИСиС", сообщает пресс-служба университета.

Поводом для объединения стало создание нового профиля проектной смены "Новые материалы", которая пройдет в образовательном центре "Сириус" с 1 по 24 июля. Лучшие инженеры металлургических корпораций и ученые НИТУ "МИСиС" будут работать с пятью проектными группами по четыре человека в каждой. Научным руководителем направления стал профессор Михаил Астахов – доктор химических наук и заведующий кафедрой физической химии НИТУ "МИСиС".

"Когда мы говорим о профессиях будущего в рамках направлений, по которым ведет подготовку НИТУ "МИСиС", первое, что стоит упомянуть, это материаловедение, – отметила ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова. - Все прорывные технологии ближайших 5-10 лет будут базироваться на новых материалах. Подготовка специалистов, способных конкурировать на глобальном рынке труда – одна из главных задач, стоящая перед нами. Интеграция образования, науки и инноваций, а также формирование креативной и творческой среды позволяют успешно ее решать. Кроме того, в НИТУ "МИСиС" разработана многопрофильная комплексная программа профессиональной навигации, в рамках которой мы работаем со школьниками. Проектная смена в "Сириусе" – важная часть этой программы: под руководством ведущих ученых университета старшеклассники будут реализовывать научно-исследовательские проекты. Продолжить работу они смогут уже в лабораториях мирового уровня НИТУ "МИСиС".

В конкурсе для участия в проектной смене "Новые материалы" могут принять участие школьники 8-10 классов. В рамках проектов школьникам предлагается разработать новые подходы и методы, позволяющие получать материалы с заданными функциональными свойствами из этого сырья.

Зарегистрироваться и подать заявку на конкурс можно на сайте образовательного центра "Сириус" до 15 апреля 2017 года. В заявке необходимо указать достижения в олимпиадах и конкурсах и прислать материалы, описывающие проект участника. По всем вопросам можно обращаться в приемную комиссию НИТУ "МИСиС" по адресу: vopros@misis.ru.

Соб. инф.

Теги: школьники , Сочи , талантливая молодежь , образование

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