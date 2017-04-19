Три кита региональной "Студвесны": концертные программы, хореография и театр

Фото ИА "Тюменская линия"

"Концертные программы", "Хореография" и "Театр" - самые трендовые и успешные направления "Студенческой весны" в тюменском регионе.

О фаворитах и жюри, легендах и звездах, популярных и экстремальных направлениях конкурса с руководителем XXII областного фестиваля "Студенческая весна" Павлом Шафоростом беседовала корреспондент агентства "Тюменская линия".

- Какой самый популярный жанр?

- Самый массовый и мощный жанр, в котором Тюмень традиционно сильна, - это "Концертные программы". На всероссийском этапе направление называется "Региональные программы". Это сорокаминутный концерт, в котором номера связаны в единую линию. За последние пять лет тюменцы завоевали Гран-при четыре раза. Очень хорошо развиваются такие жанры, как "Театр" и "Хореография".

Общее количество участников - более 1 тыс. 500 человек. При этом ребята выступают не в одном жанре: и в хореографии, и в музыке, и в театре, и в региональных программах.

Все перемешано, но все-таки практически половина участников задействованы в хореографии. Это один из самых трендовых жанров. Выступит больше 50 коллективов. В каждом институте, в каждом подразделении есть один-два, а то и три-четыре коллектива, исполняющие и народные, и современные танцы.

С молодежными театрами в Тюмени особая ситуация. Они у нас развиваются, есть целый молодежный театральный комплекс. Много примеров среди театралов, которые прошли школу "Студенческой весны" и поступили в театральные вузы. Например, Александр Рычков учился в индустриальном университете, прошел школу "Студенческой весны", затем уехал в Москву и с первого раза поступил в ГИТИС, сейчас артист МХАТа.

- Вы считаете, что это заслуга "Студвесны"?

- Все-таки эта любовь к творчеству приходит через "Студвесну". Многие юноши и девушки, особенно те, кто сделали неосознанный выбор своей профессии, когда поступали в вуз, находят себя через творчество.

Есть примеры, когда ребята из "Студвесны" вышли в общественную и политическую деятельность. Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский в 2011 году был одним из главных организаторов "Студенческой весны" в Тюмени. Директор департамента по внеучебной работе ТИУ, депутат Тюменской областной думы Дмитрий Новицкий тоже выпускник "Студенческой весны".

- Какое направление вам ближе всего?

- Мне сложно судить как зрителю. Я был участником фестиваля в студенческие годы. Самым экстремальным для меня было направление "Мода": я шил коллекции. Обычно "Модой" занимаются девочки. В 2009-м и 2010 годах я был по-моему единственным парнем, который этим занимался. При этом у нас есть успешные дизайнеры, которые вышли из "Студвесны".

На областной этап я смотрю как на отбор ко всероссийскому фестивалю. Если получается посмотреть какие-то номера, то я стараюсь, чтобы это были концертные программы, в них можно увидеть абсолютно все жанры и оценить уровень самой "Студенческой весны".

У любого творческого мероприятия есть фавориты, которые участвуют не первый год. Например, Павел Михалев, который выступает в жанре "Инструментальное исполнение". Талантливый человек. Когда он играет, ты каждый раз удивляешься, как вообще можно делать с гитарой то, что он делает. И ты понимаешь, что на российском уровне он покажет себя. И для него это важно, и зритель получит от этого удовольствие.

Таких примеров много. В "Оригинальном жанре" один из фаворитов - студия пластики Института геологии и нефтегазодобычи. Это всегда массовые номера, которые цепляют. Они добивались успеха и на региональном, и на всероссийском фестивалях, были приглашены в 2016 году на открытие Московского кинофестиваля в качестве выступающих.

- Как выбираете жюри для регионального этапа?

- Это те люди, которые определяют, как будет развиваться культура и искусство в Тюменской области и какие в регионе будут профессионалы. Это педагоги и руководители Тюменского института культуры, руководители и режиссеры известных творческих коллективов, театров, учреждений.

Жюри в направлении "Театр" возглавляет профессор Тюменского государственного института культуры Марина Жабровец. В "Концертных программах" жюри возглавляет заведующая кафедрой режиссуры этого же вуза Марина Галяветдинова. В танцевальном направлении председательствует президент Федерации танцевального спорта Тюменской области Вера Шерегова.

Плюс в этом году мы усилились теми звездами "Студенческой весны", которые уже занимаются профессионально деятельностью. Привлекли в жюри и Александра Рычкова, и Владислав Штофа.

- Расскажите о категориях, в которых выступают участники?

- Система предусматривает переход из одной категории в другую в зависимости от результатов участников. Изначально категория "А" была придумана для профессионалов, тех, кто обучается на профильных специальностях. "В" - для всех вузов, "С" - для ссузов. Но система предусматривала, что если ты выиграешь, логично, что ты должен соревноваться с сильнейшими, а значит на уровень выше. То есть, если участник победил в категории "С", на следующий год он выступает в категории "В". Если побеждает в категории "В", переходит в категорию "А", где выступают лидеры из ссузов, вузов и профессионалы. Таких лидеров много. У нас есть лидеры из Тюменского педагогического колледжа, колледжа водного транспорта, политехнического колледжа (ныне отделение СПО ТИУ).

Делегация на всероссийский фестиваль формируется из представителей высших учебных заведений. В 2016 году был пример, когда победительница категории "С", девочка из колледжа, поехала на всероссийский фестиваль в составе делегации Тюменской области и заняла там призовое место, получила премию для поддержки талантливой молодежи.

На Всероссийской "Студенческой весне" нет категорий. Там соревнуются только непрофильные образовательные организации. Номинации и направления выглядят так же, как на нашем региональном фестивале.

- Как будет формироваться делегация от Тюменской области?

- Делегацию нам нужно сформировать до 25 апреля, то есть буквально за пару дней после "Студенческой весны" будет ясно, как она будет выглядеть. Из ограничений: регион может выставить не более пяти номеров в одном творческом направлении. То есть всего можно выставить 25 номеров. Обычно мы заполняем всю квоту. Поездку финансирует правительство Тюменской области, иногда поддержку оказывают вузы. Ограничений по количеству участников в делегации нет. Мы стараемся в первую очередь отталкиваться от качества номеров.

Ирина Ромашкина