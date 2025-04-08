  • 8 апреля 20258.04.2025вторник
  • В Тюмени 4..6 С 2 м/с ветер северный

Резервный механизм обеспечения людей с редкими заболеваниями обсудили тюменские депутаты

Политика, 11:32 08 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Федеральный законопроект, касающийся лекарственного обеспечения людей с орфанными (редкими) заболеваниями, рассмотрели депутаты Тюменской областной думы на комитете по социальной политике.

Законопроект, по словам председателя комитета, руководителя регионального исполкома "Единой России" Ольги Швецовой, предусматривает закупку препаратов для лиц, страдающих редкими и жизнеугрожающими заболеваниями, из средств федерального бюджета в тех случаях, когда это невозможно сделать за счет средств бюджета региона.

Сейчас обеспечение граждан лекарствами для лечения орфанных заболеваний ведется за счет средств региональных бюджетов. Новый законопроект устанавливает резервный механизм обеспечения лекарствами жителей с редкими заболеваниями.

"Тема актуальна для всех субъектов страны, поскольку региональные бюджеты несут большие расходы на лечение таких больных. Средняя стоимость терапии одного пациента с орфанным заболеванием составляет около 2,76 млн рублей в год", - отметила Ольга Швецова.

По данным заместителя директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяны Новиковой, в Тюменской области более 200 человек страдают орфанными заболеваниями, ежегодно на их лечение из регионального бюджета выделяется более 280 млн рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# законопроект , Ольга Швецова , редкие заболевания

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:32 08.04.2025Резервный механизм обеспечения людей с редкими заболеваниями обсудили тюменские депутаты
09:06 07.04.2025"Единая Россия" отчиталась о выполнении народной программы за 2024 год
14:59 03.04.2025В Тюменской области предложили освободить от транспортного налога супругов участников СВО
10:46 03.04.2025Передвижной музей "Автобус памяти" расскажет о тыловой Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора