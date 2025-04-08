Резервный механизм обеспечения людей с редкими заболеваниями обсудили тюменские депутаты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Федеральный законопроект, касающийся лекарственного обеспечения людей с орфанными (редкими) заболеваниями, рассмотрели депутаты Тюменской областной думы на комитете по социальной политике.

Законопроект, по словам председателя комитета, руководителя регионального исполкома "Единой России" Ольги Швецовой, предусматривает закупку препаратов для лиц, страдающих редкими и жизнеугрожающими заболеваниями, из средств федерального бюджета в тех случаях, когда это невозможно сделать за счет средств бюджета региона.

Сейчас обеспечение граждан лекарствами для лечения орфанных заболеваний ведется за счет средств региональных бюджетов. Новый законопроект устанавливает резервный механизм обеспечения лекарствами жителей с редкими заболеваниями.

"Тема актуальна для всех субъектов страны, поскольку региональные бюджеты несут большие расходы на лечение таких больных. Средняя стоимость терапии одного пациента с орфанным заболеванием составляет около 2,76 млн рублей в год", - отметила Ольга Швецова.

По данным заместителя директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяны Новиковой, в Тюменской области более 200 человек страдают орфанными заболеваниями, ежегодно на их лечение из регионального бюджета выделяется более 280 млн рублей.