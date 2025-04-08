Тюменские призывники получают повестки на портале Госуслуг

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Повестки о призыве в армию жители Тюменской области получают через сотрудников военных комиссариатов, почтовыми уведомлениями либо в личном кабинете на Госуслугах. Об этом на брифинге сообщил военный комиссар Тюменской области, полковник Сергей Чирков.

Добавим, что число уклонистов снижается, но они есть. В отношении 20 человек материалы направили в прокуратуру. Им грозят серьезные штрафы от 30 тыс. рублей.

"Многие уклоняются по незнанию, имеют ложное представление о том, что их сразу призовут в армию, хотя у многих есть законное основание не проходить службу. Некоторые пользуются сомнительными посредниками", - отметил Сергей Чирков.

Что касается здоровья, то у большинства оно хорошее. Однако сказывается малоподвижный образ жизни и увлечение гаджетами. Есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, психическим здоровьем и со зрением. Бойцы во время службы могут носить очки или контактные линзы. Кроме того, они могут взять кнопочный мобильный телефон без выхода в интернет и пользоваться им по расписанию в части.

Напомним, около двух тысяч жителей Тюменской области направятся на срочную военную службу весной 2025 года. Призывников со сборного пункта в войска начнут отправлять с 10 апреля.

Юлия Божок