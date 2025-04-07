Около двух тысяч тюменских призывников отправятся служить весной 2025 года

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Около двух тыс. жителей Тюменской области направятся на срочную военную службу весной 2025 года. Призывников со сборного пункта в войска начнут отправлять с 10 апреля. Об этом на брифинге рассказал военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков.

Треть призывников из военного комиссариата направят в учебные соединения и воинские части, где освоят современную технику, получат учетную специальность, после чего продолжат служить в соответствии с полученной подготовкой.

"Ребят не будут отправлять в новые пункты дислокации вооруженных сил. Это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. Для участия в СВО их также не отправят", – отметил военный комиссар Тюменской области.

Около 20 призывников будут проходить военную службу в Президентском полку. Наиболее талантливые ребята с высшим профессиональным образованием смогут служить в научных ротах, где получат возможность заниматься научной и исследовательской деятельностью.

В Тюменской области работают 27 призывных комиссий. На призывные комиссии в муниципальных образованиях планируют вызвать более 10 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Всего в России в армию призовут 160 тыс. человек, не пребывающих в запасе.

Юлия Божок