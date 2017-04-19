На Урале депутат обокрал вдову ветерана Великой Отечественной

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В мошенничестве по отношению к вдове ветерана Великой Отечественной войны обвиняется депутат Ларинского сельского поселения Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемый в 2013 году, зная, что его дальней родственнице - супруге ветерана Великой Отечественной войны положена бюджетная субсидия на приобретение жилого помещения, уговорил женщину оформить на него доверенность на выполнение необходимых действий по приобретению жилья. Получив бюджетные средства, он купил квартиру. После этого по доверенности от потерпевшей он данное жилье продал и присвоил полученный от покупателя 1 млн рублей.

Во время расследования уголовного дела следователь СК наложил арест на имущество обвиняемого – земельный участок и автомобиль.

Собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд, сообщает следственное управление СК России по Челябинской области.