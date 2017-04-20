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Жители области смогут стать новыми лицами Tele2

18:16 19 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото компании Tele2

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 проведет акцию "День открытых людей" 21 апреля.

В тот день жители региона смогут не только получить консультации топ-менеджеров компании, но и принять участие в конкурсе "Без звезд в рекламе", победители которого станут героями рекламных кампаний оператора.

"День открытых людей" пройдет в восьми салонах связи оператора в регионе. В течение всего дня директора, менеджеры и специалисты различных департаментов филиала компании Tele2 ответят на вопросы абонентов в Тюмени, Ишиме, Ялуторовске о качестве связи, продуктах и услугах, мобильных устройствах, а также расскажут о преимуществах новой тарифной линейки.

"День открытых людей", в котором принимают участие все филиалы Tele2, проходит в компании десятый раз. По случаю юбилея популярного проекта оператор организовал конкурс "Без звезд в рекламе" для своих абонентов. Компания предлагает клиентам сделать селфи в специальной инста-рамке в одном из салонов связи Tele2, выложить 21 апреля в социальной сети Instagram или "ВКонтакте" с хештегами #tele2Russia и #лицаTele2_4. Финалистов конкурса ждет профессиональная фотосессия − они станут новыми героями имиджевой рекламной кампании Tele2.

Адреса салонов, где будет проходить акция:

- Тюмень, ул. Алебашевская, 19 (ТЦ "Зеленый берег");

- Тюмень, ул. Червишевский тракт, 66;

- Тюмень, ул. Мельникайте, 101;

- Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, 1 (ТРЦ "Кристалл");

- Тюмень, ул. Ямская, 93;

- Тюмень, ул. Республики 171;

- Ишим, ул. Карла Маркса, 35;

- Ялуторовск, ул. Ленина, 68.

Теги: Tele2

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