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В Тюмени проверили теплосети на прочность в соответствии с федеральным законом

19:42 25 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Процедура проверки теплосетей на прочность строго регламентирована федеральным законодательством. При всех рисках она имеет главное преимущество - позволяет выявить слабые участки тепломагистрали до наступления зимы. 

На это обратила внимание пресс-секретарь "Уральской теплосетевой компании" Елена Березюк, комментируя итоги проверки теплосетей в Тюмени 25 апреля. 

"Все ресурсоснабжающие компании вынуждены соблюдать федеральные требования. Это нужно для того, чтобы выявленные слабые участки включить в программу ремонта и исключить крупные аварии в предстоящий зимний сезон. Это очень важно, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение именно в зимний период, когда риски слишком велики. Мы предприняли все меры для того, чтобы обеспечить безопасность и проинформировать граждан, но, к сожалению, невозможно исключить все риски - испытания проходят на улице", - пояснила она. 

Напомним, во время проверки все оперативные бригады и специалисты теплосетевой компании работали в режиме повышенной готовности. Жителей города предупреждали об опасности приближаться к местам порыва, огораживали опасные участки и объясняли, как вести себя в экстренных случаях. 

Евгения Шевцова

Теги: УТСК , порыв , тепловые сети

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