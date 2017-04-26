В Тюмени проверили теплосети на прочность в соответствии с федеральным законом

фото ИА "Тюменская линия"

Процедура проверки теплосетей на прочность строго регламентирована федеральным законодательством. При всех рисках она имеет главное преимущество - позволяет выявить слабые участки тепломагистрали до наступления зимы.

На это обратила внимание пресс-секретарь "Уральской теплосетевой компании" Елена Березюк, комментируя итоги проверки теплосетей в Тюмени 25 апреля.

"Все ресурсоснабжающие компании вынуждены соблюдать федеральные требования. Это нужно для того, чтобы выявленные слабые участки включить в программу ремонта и исключить крупные аварии в предстоящий зимний сезон. Это очень важно, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение именно в зимний период, когда риски слишком велики. Мы предприняли все меры для того, чтобы обеспечить безопасность и проинформировать граждан, но, к сожалению, невозможно исключить все риски - испытания проходят на улице", - пояснила она.

Напомним, во время проверки все оперативные бригады и специалисты теплосетевой компании работали в режиме повышенной готовности. Жителей города предупреждали об опасности приближаться к местам порыва, огораживали опасные участки и объясняли, как вести себя в экстренных случаях.

Евгения Шевцова