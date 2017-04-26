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Тюменские предприятия – первые в рейтинге по количеству заключенных в марте договоров с СИБУРом

14:19 26 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

Опоры для трубопроводов и трубную продукцию, электро- и светотехнические изделия и другое оборудование для электроснабжения поставляют на тюменские предприятия на строящийся нефтехимический комплекс "ЗапСибНефтехим".

В марте, как сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки СИБУРа, компания заключила девять договоров на поставку строительных материалов с тюменскими предприятиями, включая ООО "МК Ангар", ООО "КАТ ЛТД", ООО "Некст Инжиниринг", ООО "Неотех", ООО "ТЭК", ПАО "ПРОМЭКСКАВАЦИЯ", ООО "Ритейлгрупп".

На втором месте в рейтинге по количеству заключенных в марте договоров – сделки с восьмью московскими предприятиями, включая ООО "Грузоподъем", ЗАО "ОВЛ-Энерго", ЗАО "Полимерпром", ООО НПП "Спецкабель" и другие. Поставщики обеспечат площадку комплекса строительной техникой, кабельно-проводниковой продукцией и элементами трубопроводов.

Стальные детали трубопровода также поставит на площадку екатеринбургское предприятие ООО "ТК Афина". Уральские фирмы ООО "НЛК Автострада" и АО "СПК" заключили договор на поставку щебня и металлопроката.  В марте были заключены 42 сделки на поставку стройматериалов для объектов общезаводского хозяйства, установки по производству полиэтилена, а также для логистических площадок хранения материалов и оборудования. В качестве поставщиков, помимо перечисленных выступили контрагенты из Перми, Тулы, Санкт-Петербурга, Казани, Томска, Челябинска, Краснокамска и Георгиевска.

Поставки материалов для строительства "ЗапСибНефтехима" идут из 35 регионов России на общую сумму 226 млрд рублей. География основных российских подрядных организаций и поставщиков оборудования охватывает более 100 компаний (Тюмень, Уфа, Челябинск, Тамбов, Барнаул, Белгород, Вологда, Воронеж, Кемерово, Кострома, Шадринск, Зеленоград, Нижний Новгород, Великий Новгород, Омск, Пенза, Казань, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Тольятти, Саратов, Ижевск, Челябинск, Ярославль, Новомосковск, Дзержинск, Магнитогорск, Воткинск, Чебоксары, Кумертау, Набережные Челны, Алабуга, Нижнекамск, Курган, Салават, Стерлитамак, Буденновск, Ангарск, Сургут, Оренбург, Новый Уренгой).

фото Тобольской промплощадки

Теги: импортозамещение , ЗапСибНефтехим , инвестиционный проект , Тобольская промышленная площадка

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