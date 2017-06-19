День семьи в Тюмени отпразднуют под звуки этнической музыки

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Мероприятие, посвященное Дню любви, семьи и верности, состоится на территории природно-реабилитационного комплекса "Гнездо" (18 км Червишевского тракта) 7-8 июля.

7 июля в 20 часов начнется музыкальный джем легенды этномузыки Олены Уутай Подлужной и одной из талантливых джаз-групп УФО Jazz Street. Ожидается живой звук, целебные купальные обряды и спускание венков, очищающие костры и хороводы.

8 июля программа стартует с 10 часов. Гостям предложат поучаствовать в экоконцепции, мастер-классах. Продолжатся концертные программы джазовых групп и этноколлективов в нестандартном формате.

В зоне полевой кухни будет предложена вкусная и здоровая еда, можно попробовать уникальные ингальские сыры. Также будет организована зона для приготовления пищи: каждый сможет сам приготовить овощи на решетке, мясо на шампурах и др.

Участники разместятся на территории комплекса в палаточном лагере или в домах. Для этого нужно подать заявку по адресу: info@gnezdo.me. Стоимость: 3 тыс. рублей с человека за два дня.

Количество билетов ограничено. Задать вопросы можно по телефону: (3452) 500-699.

Соб. инф.