up

19.06.2017 понедельник

EUR 64.4561

USD 57.7408

В Тюмени 12..14 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

День семьи в Тюмени отпразднуют под звуки этнической музыки

17:16 19 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
www.unlimitedstock.org

Мероприятие, посвященное Дню любви, семьи и верности, состоится на территории природно-реабилитационного комплекса "Гнездо" (18 км Червишевского тракта) 7-8 июля.

7 июля в 20 часов начнется музыкальный джем легенды этномузыки Олены Уутай Подлужной и одной из талантливых джаз-групп УФО Jazz Street. Ожидается живой звук, целебные купальные обряды и спускание венков, очищающие костры и хороводы.

8 июля программа стартует с 10 часов. Гостям предложат поучаствовать в экоконцепции, мастер-классах. Продолжатся концертные программы джазовых групп и этноколлективов в нестандартном формате.

В зоне полевой кухни будет предложена вкусная и здоровая еда, можно попробовать уникальные ингальские сыры. Также будет организована зона для приготовления пищи: каждый сможет сам приготовить овощи на решетке, мясо на шампурах и др.

Участники разместятся на территории комплекса в палаточном лагере или в домах. Для этого нужно подать заявку по адресу: info@gnezdo.me. Стоимость: 3 тыс. рублей с человека за два дня.

Количество билетов ограничено. Задать вопросы можно по телефону: (3452) 500-699.

Соб. инф.

Теги: концерты , семья , День семьи , этнофестиваль , мастер-классы

Последние новости

19:30 Тобольск окутает цветной дым в День города
19:15 Ростуризм ожидает увеличения въездного турпотока в страну
18:45 На Урале продолжаются поиски мальчика, пропавшего по пути из библиотеки
18:21 Медики Ишима получили грамоты и подарки Фото
18:10 Тюмень впервые примет Международный геологический форум
18:00 20 июня - события дня
17:49 Тоболяки впервые увидят двухуровневый фейерверк
17:38 В Тюменской области реализуют тридцать два партийных проекта "Единой России"
17:27 В час начала великой трагедии тюменцы вспомнят героев войны
17:16 День семьи в Тюмени отпразднуют под звуки этнической музыки
Все новости

Архив новостей

Июнь, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор поздравил работников и ветеранов здравоохранения Тюменской области с праздником

Владимир Якушев поздравил медсанчасть "Нефтяник" с юбилеем

Программу "Бизнес класс" запустят в Тюменской области

Политика

В Тюменской области реализуют тридцать два партийных проекта "Единой России"

Кандидаты от "Единой России" проходят жесткий предварительный отбор

Иван Квитка: открытость и действенность - особенность прямой линии с президентом РФ

Экономика

Агрохолдинг "Юбилейный" завершил посевные работы

"Тюменский бройлер" представит два новых деликатеса

Оборот розничной торговли в Тюменской области составил более трехсот миллиардов

Общество

Тобольск окутает цветной дым в День города

Ростуризм ожидает увеличения въездного турпотока в страну

Медики Ишима получили грамоты и подарки

Спорт

Тюменцы привезли медали с этапа Кубка России по плаванию

Тюменские футболистки финишировали следом за "Сменой"

Тюменец будет защищать ворота "Шинника"

Происшествия

На Урале продолжаются поиски мальчика, пропавшего по пути из библиотеки

Госавтоинспекции необходима помощь свидетелей трагедии в Тобольске

Мама и малыш провалились под землю в центре Ноябрьска
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+