Тюменские фоторадары передают нарядам ДПС данные на должников

Фото: ГИБДД Тюменской области

Фоторадарный передвижной комплекс КРИС выявляет должников, не оплативших штрафы за нарушения правил дорожного движения в Тюмени.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Теперь программа передвижных комплексов сверяет государственные номера проезжающих автомобилей с базой данных службы судебных приставов. Помимо фиксации нарушений ПДД, радары выявляют должников, не оплативших штрафы в установленный законом срок.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Должник", комплексы работают на оживленных городских магистралях. Диспетчер по рации передает показания прибора мобильному посту ДПС, расположенному неподалеку.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Сотрудники ГИБДД с судебными приставами останавливают автомобиль, составляют административный материал на водителя-должника за неуплату штрафа вовремя, направляют его в суд. К злостным должникам, не оплатившим штрафы на сумму более 10 тыс. рублей, либо более 10 штрафов, применяется более жесткая мера, такая, как арест автомобиля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.