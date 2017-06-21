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Тюменские фоторадары передают нарядам ДПС данные на должников

15:59 21 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: ГИБДД Тюменской области

Фоторадарный передвижной комплекс КРИС выявляет должников, не оплативших штрафы за нарушения правил дорожного движения в Тюмени. 

Фото: ГИБДД Тюменской области

Теперь программа передвижных комплексов сверяет государственные номера проезжающих автомобилей с базой данных службы судебных приставов. Помимо фиксации нарушений ПДД, радары выявляют должников, не оплативших штрафы в установленный законом срок.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Должник", комплексы работают на оживленных городских магистралях.  Диспетчер по рации передает показания прибора мобильному посту ДПС, расположенному неподалеку.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Сотрудники ГИБДД с судебными приставами останавливают автомобиль, составляют административный материал на водителя-должника   за неуплату штрафа вовремя, направляют его в суд. К злостным должникам, не оплатившим штрафы на сумму более 10 тыс. рублей, либо более 10 штрафов, применяется более жесткая мера, такая, как арест автомобиля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. 

Теги: ГИБДД Тюменской области , штрафы

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