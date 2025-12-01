  • 14 декабря 202514.12.2025воскресенье
  • USD79,7296
    EUR93,5626
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер юго-восточный

Итоги тюменского конкурса "Рифмы северной земли" подведут 19 декабря

Общество, 11:10 14 декабря 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Церемония награждения победителей конкурса чтецов "Рифмы северной земли" состоится в мультицентре "Контора пароходства" 19 декабря. Всего не него поступило 97 заявок от жителей Тюменской области и автономных округов, сообщает региональный департамент культуры.

В числе участников — школьники, студенты, представители ветеранской организации и национально-культурных центров. С октября по декабрь они выступали в трёх номинациях: "Проза на родном языке", "Поэзия на родном языке" и "Авторское исполнение". Большинство выбрало чтение стихотворений на родных языках — таких работ было 67.

Конкурс прошёл в рамках Международного десятилетия языков коренных народов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# конкурсы , чтецы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:35 14.12.2025В Тобольске с 20 декабря стартует сезон зимних катаний
15:01 14.12.2025В Тюменской области продолжат реализацию туристических программ для подростков
14:31 14.12.2025Более 35 млрд рублей жители Тюменской области потратили на транспортные услуги
14:08 14.12.2025Тюменцы узнают о создании рождественской повести-сказки Гофмана

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора