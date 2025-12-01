Итоги тюменского конкурса "Рифмы северной земли" подведут 19 декабря

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Церемония награждения победителей конкурса чтецов "Рифмы северной земли" состоится в мультицентре "Контора пароходства" 19 декабря. Всего не него поступило 97 заявок от жителей Тюменской области и автономных округов, сообщает региональный департамент культуры.

В числе участников — школьники, студенты, представители ветеранской организации и национально-культурных центров. С октября по декабрь они выступали в трёх номинациях: "Проза на родном языке", "Поэзия на родном языке" и "Авторское исполнение". Большинство выбрало чтение стихотворений на родных языках — таких работ было 67.

Конкурс прошёл в рамках Международного десятилетия языков коренных народов.