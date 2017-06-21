Тюменцам расскажут, как перейти на удаленную работу

Фото: пресс-служба регионального проекта «Моя территория»

Мастер-класс "Карьера копирайтера: переход на фриланс, поиск клиентов и стоимость услуг" пройдет в тюменском коворкинге "Моя территория" 22 июня, (ул. Ванцетти, 1). Начало в 19 часов.

Проведет его руководитель школы контента Kitap, организатор курсов по копирайтингу, мультимедиа и интернет-продвижению. Мария Синюкова.

Мария поделится личным опытом перехода на фриланс, расскажет о плюсах удаленной работы, а также об опыте работы копирайтером в оффлайне, способах поиска клиентов и ценах на услуги. Слушатели узнают, как обезопасить себя от недобросовестных заказчиков, как иметь стабильный доход и как узаконить свою работу. Участники получат практическое задание, которое поможет закрепить полученные знания.

Я предлагаю выписать все свои навыки, которые могут пригодиться в онлайн-работе, кроме навыков копирайтеров: создание инфографик, монтаж видео, владение фотошопом и тому подобное. Участники озвучивают их, и мы обсуждаем, кем они еще могут работать удаленно, - рассказала Мария Синюкова.

На встрече Мария даст рекомендации, с чего начать. После мастер-класса эксперт разошлет презентацию всем, кто зарегистрировался на мероприятие, а в качестве бонуса даст ссылку на свой бесплатный курс "Копирайтинг с нуля", чтобы участники могли освоить азы удаленной работы. Кроме прочего, Мария расскажет о сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться при переходе на фриланс, даст советы, как их преодолевать, и поможет каждому участнику спланировать переход на удаленный формат работы.

Вход свободный, для участия необходима предварительная регистрация по ссылке, сообщает пресс-служба регионального проекта "Моя территория".