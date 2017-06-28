Принимаются заявки на областной конкурс молодых сочинителей

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Конкурс "Легкое перо" ждет поэтов, прозаиков и публицистов в возрасте от 18 до 35 лет, проживающих в Тюменской области.

Его проводит Централизованная городская библиотечная система совместно c Тюменским региональным отделением Союза писателей России, редакцией историко-краеведческого и литературно-художественного журнала "Врата Сибири" и при поддержке Тюменской областной думы.

Заявки и конкурсные произведения в электронном виде принимаются по 26 ноября 2017 года по адресу: oskd.cgbs@mail.ru. Вместе с ними можно прислать рецензии и отзывы на свои произведения.

В рамках конкурса будет проведен семинар для молодых авторов, во время которого тюменские литераторы проведут мастер-классы. Церемония награждения запланирована не позднее 23 декабря 2017 года.

По вопросам, связанным с участием в конкурсе или оформлением заявок, нужно обращаться в оргкомитет по адресу: ул. Луначарского, 51, Центральная городская библиотека, отдел социокультурной и досуговой деятельности. Телефон: 43-28-49.

Соб. инф.