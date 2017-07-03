Тюменская компания выиграла конкурс "Развитие-НТИ"

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Резидент бизнес-инкубатора Тюменского технопарка компания "ОКАС" выиграла грант федерального Фонда содействия инновациям по программе "Развитие-НТИ".

Как сообщает пресс-служба технопарка, основная цель конкурса – поддержка НИОКР для реализации дорожных карт Национальной технологической инициативы. На конкурс было подано 745 заявок, 130 из которых получили поддержку Фонда.

Компания "ОКАС" занимается разработкой нейросетевой кортикоморфной вопросно-ответной системы. Реализация проекта позволит создать программный продукт, в который можно загрузить набор текстов, и самообучаемая система начнет отвечать на вопросы по этому набору. "Потребность в такой системе есть практически у каждой организации. Например, всегда есть клиенты, которым нужно отвечать на вопросы — от областной думы до банковского кол-центра. Такая система способна полностью заменить операторов. Также мы работаем над созданием персональной системы для граждан, так называемого вопросно-ответного агента", - пояснил автор проекта Вадим Филиппов.

Стоит отметить, что "ОКАС" - это первая компания из Тюмени, получившая поддержку по программе "Развитие-НТИ".

Напоминаем, что специалисты Тюменского технопарка готовы оказывать помощь в подготовке заявок на другие программы, реализуемые Фондом содействия инновациям. Контактное лицо: менеджер проектов бизнес-инкубатора Анастасия Матросова, телефон: (3452) 534 000 доб. 1085, MatrosovaAA@72to.ru.