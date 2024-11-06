Полицейские рассказали, как правильно вести себя в толпе

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Основные правила безопасности в общественных местах в случае угрозы теракта либо при большом скопления людей напоминают тюменцам.

Как вести себя при панике в толпе

Не идите против толпы. Если толпа вас увлекла, старайтесь избежать центра и края; уклоняйтесь от всего подвижного на пути, иначе вас могут просто раздавить; не цепляйтесь ни за что руками, их могут сломать; если у вас что-то упало, не пытайтесь это поднять; защитите диафрагму сцепленными в замок руками, сложив их на груди; главное - не упасть. Если это случилось, защитите голову руками и немедленно встаньте; избегайте стен (особенно стеклянных), перегородок, сетки; сохраняйте самообладание, трезво оцените ситуацию и пути выхода из нее.

• 46-16-95 - телефон доверия РУФСБ России по Тюменской области;

• 793-023 - телефон областной дежурной части управления УВМД России по Тюменской области;

• 291-600 - телефон дежурной части управления УВМД России по Тюмени;

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