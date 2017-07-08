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Тюменские школьники поборются за путевки на World Robot Olympiad

16:52 08 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Дворца творчества и спорта "Пионер"

По итогам Всероссийской робототехнической олимпиады три тюменских школьника вошли в пятерку лучших и получили приглашения на федеральные учебно-тренировочные сборы, которые пройдут с 21 по 28 августа, сообщает департамент образования и науки Тюменской области. 

На сборах ребята поборются за право представлять страну на международной робототехнической олимпиаде в Коста-Рике.

Напомним, что на олимпиаде соревновались 589 операторов из 50 регионов страны. Тюменская область выступила в основной и творческой категориях, футболе роботов, направлении сервисных и промышленных интеллектуальных робототехнических систем.

Валерий Рагулин из клуба "RoboCraft" Тюменского педколледжа выступал в номинации "Углеродная нейтральность", а ученики областной физико-математической школы Дмитрий Шилин и Кирилл Челышев представили проекты чистой и возобновляемой энергии.

Сборная Тюменской области показала в финале интересные проекты. Каримова Елизавета и Друженкова Ксения (тренер Светлана Игнатова) представили модель аппаратно-программного комплекса "ТюмРВЛ" для восстановления лесов, основное преимущество - в автономности роботов, которые уничтожают пни и самостоятельно высаживают деревья.

Чуркин Данил и Максим Санников (тренер Татьяна Рагозина) предложили модель устойчивого микрорайона "Ожогино" с ветрогенератором для резервного электроснабжения, школьным автобусом на солнечных батареях и Эко-Ум контейнерами для переработки крупногабаритного мусора. Это и помогло тюменцам войти в пятерку лучших и претендовать на право представить Россию на World Robot Olympiad в Коста-Рике.

 

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