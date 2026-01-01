Об истории Богоявленского собора Ишима расскажут на встрече в Текутьевке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очередная встреча проекта "Рождественские чтения" состоится в Тюмени в библиотеке истории города им. А.И. Текутьева 22 января. Начало в 17 часов по адресу ул. Щербакова, 11, сообщают организаторы.

Встречу посвятят истории Богоявленского собора в Ишиме - самого южного в Тюменской области памятника сибирского (тобольского) барокко, которому в 2025 году исполнилось 250 лет. Слушатели узнают о значении храма в истории города и края, об особенностях его архитектуры, а также о том, с какими известными историческими личностями он связан.

В качестве лектора выступит культуролог, краевед, учёный секретарь Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова, автор многих публикаций об историко-культурном наследии Ишима и его окрестностей Геннадий Крамор. В 2025 году подготовленное им издание "Наличники Приишимья" было признано победителем XIX регионального конкурса "Книга года".

Вход бесплатный, количество мест ограничено, запись по телефону 89123823293 (Животова Алёна Николаевна). Возрастное ограничение: 12+