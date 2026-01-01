В Тюменской области запустят бьюти-проект "На подиум с бабулей!"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "На подиум с бабулей!" запускает региональный благотворительный фонд "Старшее поколение" в Тюменской области. На его реализацию НКО выиграла более 2 млн 630 тыс. рублей по итогам первого конкурса 2026 года Фонда президентских грантов.

"Многие отрасли не рассматривают старшее поколение как действенный ресурс развития страны. Индустрия моды и красоты ориентируется на молодежь, оставляя старших в неведении относительно их нового социального статуса. Многие пенсионеры не понимают, как могут выглядеть в своем возрасте. У других ограничен бюджет. Кто-то уверен, что внешний вид уже не имеет значения. Пенсионерам мешают относиться к себе и своей внешности с позитивом не только общественные стереотипы, но и личные психологические барьеры. Стремление к собственному уважению и своему облику становится актуальным, особенно в контексте быстро меняющегося мира", - заявили организаторы.

Проект рассчитан на 16 месяцев и охватит адресной поддержкой не менее шести тысяч жителей региона, в частности, пожилых людей и их внуков, семьи участников СВО, многодетные семьи, людей с ограниченными возможностями здоровья. На старте наставники из бьюти-сферы помогут им освоить азы программы по восьми блокам: "История моды и тюменские тренды", "Искусство дефиле", "Стилистика", "Апсайклинг, "Швейное дело", "Искусство прически и макияжа", "Фотопозирование", "АРТ-преображение ", "Мастер СПА". Занятия разработают с учетом возраста и состояния здоровья.

Все полученные навыки тюменцы применят в мобильном бьюти-патруле. В формате мастер-классов, услуг по преображению и интерактивов волонтеры будут делиться опытом, организовывать полезный, стильный досуг для всех на разных локациях. Следующими этапами станут: организация добровольческого семейного швейного экоцеха "Мода из комода"; первой семейной добровольческой мастерской кастомизации полезных аксессуаров; создание интернет-агрегатора "PROвозраст" для действующих и будущих бьюти-добровольцев. Помимо этого, для участников сделают фотопроект "Вне времени: на одной волне". Он раскроет новый формат единого семейного образа старшего и младшего поколений.

Ключевым событием станет семейный добровольческий бьюти-фест с модным шоу-показом "От традиций к трендам", который соберет более 500 человек.

Напомним, всего в конкурсе президентских грантов выиграло 19 проектов НКО Тюменской области. Один из них - социальный проект "КотоВселенная". На грантовые деньги центр "Котофея" стерилизует и кастрирует 200 бездомных животных в Ялуторовске и Ялуторовском районе.

Виктория Макарова