Александр Моор: Тюмень по праву можно назвать столицей военных инженеров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень по праву можно назвать столицей военных инженеров. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск России.

Губернатор отметил, что Тюменское высшее военно-инженерное командное ордена Кутузова училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова – ведущий в стране вуз, который готовит офицеров для инженерных войск.

"Судьбы сотрудников и выпускников ТВВИКУ неразрывно связаны с историей страны. Его выпускники выполняли интернациональный долг, участвовали в боевых действиях и выполняли задачи в горячих точках, внесли вклад в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С первых дней начала спецоперации они снова на передовой. Восемь выпускников ТВВИК удостоены высокого звания Героя Российской Федерации. Достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции сформированные в Тюменской области 90-й и 91-й саперные полки, инженерно-саперный батальон Тобол. 40-й инженерно-сапёрный и 91-й саперный полки носят почетное звание гвардейский. Это высокая честь и признание заслуг наших военных инженеров", - говорится в поздравлении.

Александр Моор подчеркнул, что военные инженеры всегда впереди, проявляют высочайший профессионализм и самоотверженность.

Особые слова поздравления он передал ветеранам инженерных войск, отметив, что их бесценный опыт, преданность долгу и вклад в развитие военного инженерного дела заслуживают глубочайшего уважения.

"В этот праздничный день желаю всем военнослужащим инженерных войск крепкого здоровья, благополучия. Пусть ваши знания и умения всегда служат на благо нашего Отечества", - сказал глава региона.