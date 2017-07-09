Агрофирма КРиММ использует квардокоптеры для контроля за работой посевных комплексов

krimm.ru

В тюменской агрофирме КРиММ начали использовать квардокоптеры для контроля за работой посевных комплексов, также для наблюдения за равномерностью всхода семян сельскохозяйственных культур. Об этом сообщил генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.

"Мы давно присматривались к этой технологии. В этом году начали использовать по полной программе. Сейчас с высоты 100 метров можно увидеть работу механизаторов, оценить установленное на посевных комплексах оборудование по контролю за высевом семян, по недопущению просевов. Кроме того, лето сейчас дождливое. Влага может распространиться неравномерно. С высоты это опять же видно лучше и можно вовремя предпринять меры по исправлению ситуации. То же самое относится и к засушливой погоде, когда видно, каким участкам на поле недостаёт воды", - отметил он.

Сейчас на полях агрофирмы "КРиММ" полным ходом идет уборка ранней белокочанной капусты. В настоящее время реализуются сорта "Адема" и "Джетодор", на подходе сорт "Камбрия", который выращивался на площади в 11 гектаров. Урожайность ранних сортов капусты около 50 тонн с гектара.