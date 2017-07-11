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Дело о злоупотреблениях в региональном УФССП рассмотрят в суде

17:43 11 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Обвинительное заключение по делу о злоупотреблениях в региональном УФССП на сумму более двух миллионов рублей утверждено в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, расследование установило, что с августа 2015 года по апрель 2016 года 28-летний Александр Чирков неоднократно исполнял обязанности заместителя руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Тюменской области. По версии следствия, он, располагая информацией о наличии экономии в фонде оплаты труда, незаконно организовал неоднократные выплаты денежных премий и материальной помощи подчиненным сотрудникам, большую часть из которых по его указанию затем забрали.

Исполняющий обязанности заместителя запрашивал от подчиненных начальников отделов докладные записки на поощрение работников, изготавливал фиктивные протоколы оперативных совещаний о премировании, которые передавал на подпись руководителю управления, не осведомленному об их подложности. На основании протоколов издавались приказы и производилось перечисление премий сотрудникам.

Изъятые у сотрудников средства были потрачены в личных целях Чиркова, а также на представительские расходы, нужды управления, различные праздничные мероприятия. В результате злоупотреблений УФССП был причинен ущерб в сумме более 2,1 млн рублей.

После вручения обвинительного заключения материалы дела будут направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

 

Теги: судебные приставы , злоупотребления , уголовное дело , суд , прокуратура

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