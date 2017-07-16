На Урале задержали мужчину, который оторвал голову у памятника Ленину

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Полиция города Первоуральск Свердловской области задержала мужчину, который подозревается в том, что оторвал голову у памятника Ленину в поселке Динас, сообщает РИА Новости

"В минувшую субботу в поселке Динас, что под Первоуральском, неизвестный повредил памятник В.И. Ленину. Преступление не осталось безнаказанным. Подозреваемый был оперативно установлен и задержан нарядом патрульно-постовой службы полиции ОВД Первоуральска", - сказал представитель ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По информации Горелых, сообщение о происшествии в органы внутренних дел поступило в субботу от местных жителей. По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1985 года рождения по имени Денис. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным сыщиков, злоумышленник длительное время употребляет наркотические вещества.

В настоящее время мужчина содержится под стражей, в отношении него заведено административное производство. В понедельник утром его доставят в мировой суд для решения вопроса об избрании меры пресечения.

Кроме того, сейчас полиция Первоуральска решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Вандализм". Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.