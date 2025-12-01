Тюменку ждёт суд за сбыт синтетического наркотика
42-летнюю жительницу Тюмени ждёт суд за сбыт на территории города 5 гр синтетического наркотика, сообщает прокуратура Тюменской области.
По версии следствия, в августе обвиняемая через Интернет вступила в сговор с неустановленным лицом и приобрела для последующего сбыта наркотическое средство.
Сотрудники полиции задержали женщину. В ходе досмотра у неё обнаружили и изъяли у нее около 5 граммов синтетического наркотика.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении тюменки. Дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени.