Тюменку ждёт суд за сбыт синтетического наркотика

42-летнюю жительницу Тюмени ждёт суд за сбыт на территории города 5 гр синтетического наркотика, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, в августе обвиняемая через Интернет вступила в сговор с неустановленным лицом и приобрела для последующего сбыта наркотическое средство.

Сотрудники полиции задержали женщину. В ходе досмотра у неё обнаружили и изъяли у нее около 5 граммов синтетического наркотика.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении тюменки. Дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени.