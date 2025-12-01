  • 26 декабря 202526.12.2025пятница
Тюменку ждёт суд за сбыт синтетического наркотика

Происшествия, 18:34 25 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

42-летнюю жительницу Тюмени ждёт суд за сбыт на территории города 5 гр синтетического наркотика, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, в августе обвиняемая через Интернет вступила в сговор с неустановленным лицом и приобрела для последующего сбыта наркотическое средство.

Сотрудники полиции задержали женщину. В ходе досмотра у неё обнаружили и изъяли у нее около 5 граммов синтетического наркотика.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении тюменки. Дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени.

# наркотики , суд , уголовное дело

﻿
