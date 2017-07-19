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Восемнадцать гектаров леса горят на Ямале

15:26 19 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.rosleshoz.gov.ru

Три природных пожара на площади 18 га горят на Ямале, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. 

"Все пожары возникли в течение суток в результате установившейся жаркой погоды на Ямале. В тушении пожаров задействовано 46 человек личного состава", – сообщил руководитель окружной поисково-спасательной службы "Ямалспас" Николай Потёмкин.

В Шурышкарском и Приуральском районах, в городах Лабытнанги и Салехард установлен четвертый класс пожарной опасности. В Надымском, Тазовском и Ямальском районах – третий класс, остальные муниципалитеты находятся в зоне второго класса.

С 19 июля по 8 августа введено ограничение на пребывание граждан на территории Ямальского и Надымского лесничеств, а также на въезд транспортных средств. 

При обнаружении пожара нужно сообщить в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефонам: 8-34922-5-28-27, 8-800-100-94-00, а также в пожарно-спасательные службы по телефонам: "101" и "112".

Теги: Ямал , лесные пожары

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