В Тюмени осудят троих полицейских

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Расследование уголовного дела в отношении трех сотрудников полиции, обвиняемых в превышении должностных полномочий, завершено в Тюмени.

Региональное управление Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела в отношении трех сотрудников уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по Тюмени. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "б" ч. 3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств).

По версии следствия, днем 6 декабря 2016 года в отдел полиции №2 УМВД России по Тюмени по подозрению в совершении тяжкого преступления, были доставлены двое мужчин 19 и 20 лет. Двое оперуполномоченных, по указанию начальника отделения уголовного розыска отдела полиции, 19-летнего молодого человека наручниками приковали к батарее в коридоре отдела полиции, а 20-летнего молодого человека за отказ признаться в совершении преступления, применяя физическую силу и наручники, положили на пол на живот, завели ему руки за спину и натянули на голову свитер. Один из оперуполномоченных, нанес молодому человеку не менее восьми ударов электрического тока, причинив тем самым повреждения кожи. После чего, 20-летнего молодого человека вывели из кабинета и приковали наручниками к металлической решетке, расположенной возле дежурной части отдела полиции.

В настоящее время следствием выполнен весь необходимый комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, сообщает следственное управление СКР по Тюменской области.