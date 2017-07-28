Какие улицы и парковки перекроют в День города

t-l.ru

Автомобильное движение на некоторых улицах исторической части Тюмени будет временно прекращено в вязи с празднованием Дня города 29 июля.

С 6 до 24 часов будет закрыта ул. Орджоникидзе (участок от Ленина до Герцена). С 6 до 22 часов – ул. Дзержинского (участок от Республики до Хохрякова) и ул. Володарского (участок от дома №36 до дома №33).

На время прохождения парада колясок с 9 часов будут перекрываться ул. Первомайская на участке от Герцена до Ленина и ул. Ленина на участке от Первомайской до Орджоникидзе.

С 20 часов до окончания мероприятий будут перекрыты ул. Республики и Ленина на участках от Перекопской до Луначарского. Примерное время окончания мероприятий 24 часа.

Пути объезда по улицам: Герцена, Советской, Хохрякова, 8 Марта, Водопроводной, Кирова, Республики, Дзержинского, Первомайской, Товарное шоссе и Таврической.

Как сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области, на время проведения культурно-массовых мероприятий будут закрыты парковки:

- с 8 до 21 часа - на прилегающей территории к Литературно-краеведческому центру на ул. Первомайская, 14;

- с 6 до 22 часов - парковки, расположенные у здания Тюменского технопарка на улице Республики, 142;

- многоярусная парковка на набережной и парковка по ул. Ленина у дома №3 будет закрыта до окончания проведения праздничных мероприятий.