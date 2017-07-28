up

28.07.2017 пятница

EUR 69.6406

USD 59.4102

В Тюмени 23..25 С 4 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Какие улицы и парковки перекроют в День города

09:34 28 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru
Продолжение: Шахматисты провели турнир в честь Дня Тюмени

Автомобильное движение на некоторых улицах исторической части Тюмени будет временно прекращено в вязи с празднованием Дня города 29 июля. 

С 6 до 24 часов будет закрыта ул. Орджоникидзе (участок от Ленина до Герцена). С 6 до 22 часов – ул. Дзержинского (участок от Республики до Хохрякова) и ул. Володарского (участок от дома №36 до дома №33). 

На время прохождения парада колясок с 9 часов будут перекрываться ул. Первомайская на участке от Герцена до Ленина и ул. Ленина на участке от Первомайской до Орджоникидзе. 

С 20 часов до окончания мероприятий будут перекрыты ул. Республики и Ленина на участках от Перекопской до Луначарского. Примерное время окончания мероприятий 24 часа. 

Пути объезда по улицам: Герцена, Советской, Хохрякова, 8 Марта, Водопроводной, Кирова, Республики, Дзержинского, Первомайской, Товарное шоссе и Таврической. 

Как сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области, на время проведения культурно-массовых мероприятий будут закрыты парковки: 

- с 8 до 21 часа - на прилегающей территории к Литературно-краеведческому центру на ул. Первомайская, 14; 

- с 6 до 22 часов - парковки, расположенные у здания Тюменского технопарка на улице Республики, 142; 

- многоярусная парковка на набережной и парковка по ул. Ленина у дома №3 будет закрыта до окончания проведения праздничных мероприятий.

Теги: ГИБДД Тюменской области , перекрытие улиц , День города , Тюмень
Ранее в сюжете
28.07.2017, 09:11 Тайны любимого города: храмы-целители сказочного града на Туре
28.07.2017, 08:19 Горожане начинают поздравлять Тюмень с днем рождения
27.07.2017, 17:16 Самый знаменитый КамАЗ России проедет через Тюмень  
27.07.2017, 16:25 Ветеранам сделали подарок ко Дню города
27.07.2017, 11:02 Центр Тюмени превратится в туристический квартал
27.07.2017, 10:18 В честь Дня города волейболисты сыграют на песке
27.07.2017, 09:11 Тайны любимого города: притоны водонапорной башни

Последние новости

11:35 Ишимский магазин могут закрыть за нарушения в реализации алкоголя
11:24 На Ямале за сутки потушили тридцать три пожара
11:13 Тюменский спортсмен выиграл серебро на Сурдлимпиаде в Турции
11:02 Ялуторовску выделили тридцать шесть миллионов на благоустройство дворов
10:51 Шахматисты провели турнир в честь Дня Тюмени
10:40 Пассажирам городских автобусов напомнили о безопасности
10:29 Ямалец из хулиганства поджег экскаватор
10:18 Летняя театральная школа ждет тюменцев 14+
10:07 В Нефтеюганске обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны Фото
09:56 Тюменские лагеря готовятся к открытию последней смены
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Ялуторовску выделили тридцать шесть миллионов на благоустройство дворов

В Тюменской области будущих инженеров и программистов готовят с первого класса

В Тобольске обновят и благоустроят детские сады и школы

Политика

Иван Квитка: в весеннюю сессию Госдума приняла важные законопроекты

Депутаты Госдумы рассказали в Тюмени об итогах весенней сессии

Сергей Корепанов: программы "Единой России" помогают решать проблемы, которые волнуют людей больше всего

Экономика

"Транснефть–Сибирь" устанавливает современную систему автоматизации на НПС имени Чепурского-1

Дороги к садоводческим товариществам заасфальтируют за два года

Тюменская область развивает несырьевой экспорт

Общество

Ишимский магазин могут закрыть за нарушения в реализации алкоголя

Пассажирам городских автобусов напомнили о безопасности

Летняя театральная школа ждет тюменцев 14+

Спорт

Тюменский спортсмен выиграл серебро на Сурдлимпиаде в Турции

Шахматисты провели турнир в честь Дня Тюмени

Тюменский шахматист удивляет в Чехии

Происшествия

На Ямале за сутки потушили тридцать три пожара

Ямалец из хулиганства поджег экскаватор

В Нефтеюганске обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+